東森孵小金雞有成 東森寵物雲1月轉獲利

為持續強化在台灣的東森幣生態圈布局，東森 (2614-TW) 旗下轉投資東森寵物雲實體店正積極展店，東森寵物雲今 (6) 日表示，1 月業績開紅盤，單月營收衝破 1.6 億元，月增 14%、年增逾 700%，單月已轉為獲利，法人看好，未來可望成為挹注東森獲利的另一隻金雞母。

東森寵物雲至去年底共有 91 家門市 (含奧斯卡連鎖寵物體系)，是全台規模最大的連鎖寵物店，東森寵物雲董事長兼總經理陳安祥指出，1 月有超過 10 家的門市業績創下近年新高，整體營運表現突出，已成為寵物業的佼佼者。

陳安祥表示，元月適逢農曆春節，不少消費者趕著為毛小孩購買食品、用品以及美容，導致寵物業業績搶搶滾，其中，小年夜單日營收甚至是日平均值 2 倍以上。

陳安祥表示，為了強化服務，陸續舉辦近百場的寵物健檢、小小店長和寵物講座等，有效鞏固客群；同時，對內不但每月召集門市人員進行教育訓練，也在近期將分別出國考察日美等同業，持續引入先進的寵物服務觀念。

東森集團總裁王令麟已宣示，東森寵物雲今年仍將快速展店，目標至年底達 150 家、明年上看 200 家，隨著規模越來越大，寵物雲毛利率將從過往 30% 拉升至 37%，今年可望再成長至 40%。