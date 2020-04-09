電商淡季不淡 創業家Q1營收年增逾1成 創同期新高

電商業者創業家 (8477-TW) 今 (9) 日公布 3 月合併營收 4.83 億元，月增 16.31%、年增 30.2%，不僅創同期新高，也創單月第 4 高紀錄，第一季合併營收 12.82 億元，年增 12.05%，創同期新高，淡季期間業績逆勢衝高，顯示宅經濟效益發酵，接下來將陸續公布第一季業績的網家 (8044-TW)、富邦媒(8454-TW) 均可期。

據市調機構東方線上近期發布報告指出，受新冠肺炎疫情衝擊，國人平均宅在家時間較平日增加 1.7 個小時，但消費行為並未減少，因此產生宅居經濟消費位移現象。

創業家表示，旗下「生活市集」，轉投資 B2B2C 平台松果購物 (6740-TW) 和百分百持股的新時代電商「運動市集」買氣均熱絡，統計民生必需品、即食商品和家庭電器成為三大熱銷品類。

創業家指出，「生活市集自有品牌衛生紙」持續蟬聯全站熱銷冠軍品，3 月銷售量多達 500 萬包，月增 50%；而居家健身相關商品買氣興起，如即食肉品和高蛋白補充品訂單數較前月激增 13 倍，帶動運動市集平台創下好成績，3 月交易額較上月成長近 70%。

展望 4 月，生活市集將針對母親節大檔推多元爆品和優惠機制提升來客率及黏著度，而運動市集 LINE 官方帳號已上線，將正式進駐 LINE 購物，衝刺平台營運成績。