紓困振興特別預算追加至2100億元 立院最快14日三讀

行政院會日前通過紓困振興特別條例修正草案，第二波特別預算追加 1500 億元，立法院長游錫堃今 (8) 日召開朝野協商，各黨團同意納入 10 日院會報告事項，13 日將進行條文實質協商，全案預計最快在 14 日下午的院會三讀通過。

為因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟的衝擊，行政院 2 日加開臨時院會，通過紓困振興特別條例修正草案，經費上限從原先的 600 億元，增加至 2100 億元，全案送立法院審查。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，拜託所有黨團成員，比照過去排除 1 個月協商期，並同意該案於 10 日院會逕付二讀；目前除了政院版修正草案 2 條外，國民黨立委曾銘宗版本及時代力量版本皆有 4 條，均在 13 日由游錫堃召集朝野一併協商。

對此，國民黨立法院黨團總召林為洲表示同意，但希望在 13 日協商前，行政單位能提供相關書面報告，說明 600 億元特別預算目前執行狀況，以及未來編列 1500 億元的大方向。

民眾黨立法院黨團幹事長高虹安也認為，行政院應在協商前提出報告，以供立法院檢視盤點；時力立法院黨團總召邱顯智指出，支持紓困力道要加大，防疫、法律都必須超前部署，讓條例盡可能周延完整。

歷經一個多小時的討論，民進黨團原本希望在 14 日下午三讀通過，不過，國民黨團認為，須視 13 日的協商狀況，再決定三讀時程，但同意先將特別條例排入 14 日下午的討論事項，該案最快仍可望在 14 日完成三讀。