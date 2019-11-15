〈智冠小金雞衝獲利〉金融科技事業明年獲利 交易規模上看550億元 未來考慮IPO

智冠科技 (5478-TW) 旗下藍新金融科技集團今 (15) 日首度參展台灣冬季連鎖加盟展，展出「ezAIO 簡單收」智慧支付多元收款整合平台，智冠集團財管中心總經理暨簡單行動支付總經理鍾興博指出，明年藍新金融科技交易規模可望上看 550 億元，全年可望穩定獲利，並持續調整財務體質，2 至 3 年後可能考慮 IPO。

目前智冠集團旗下藍新金融科技主要營運包括線上與線下服務，線上服務以「藍新金流」為服務品牌，提供電子帳單代收、線上捐款等雲端金流業務；線下服務則為簡單行動支付業務，以「ezPay 簡單付」與「ezAIO 簡單收」切入市場，前者提供生活繳費、繳稅等服務，後者則提供智慧支付多元收款整合平台。

鍾興博指出，藍新金融科技去年交易量為 350 億元，今年前 3 季在線上代收業務穩定成長下，交易規模已達到 320 至 330 億元，也帶動第 3 季營運小幅獲利，脫離虧損態勢，全年目標 450 億元可望順利達成，明年交易規模可望坐穩 500 億元，並有機會上看 550 億元，而線上線下總交易量盼能破千億元。

「ezAIO 簡單收」為一機整合市場上主流支付工具，可串聯包含信用卡、國際三大 Pay、電子票證、行動支付掃碼，也支援支付寶、微信支付等跨境支付收款，除能單機使用，還能與 POS 系統進行串接，快速為商店導入多元收款能力。

藍新金融科技線下「ezAIO 簡單收」服務，今年 9 月已獲全聯福利中心超市約 1000 家據點採用，盼能擴大至其他連鎖場域，鍾興博表示，明年目標為連鎖與非連鎖據點，採用的店家數要達到 2000 家，3 年內達 5000 家，終極目標為 1 萬家。

關於藍新金融科技未來是否會走入資本市場，鍾興博說，目前正持續調整財務體質，若體質健全，未來 2 至 3 年後可能考慮 IPO。