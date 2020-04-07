〈新冠肺炎疫情〉台灣確診達376例 指揮中心擬祭彈性工時紓解北捷人潮

疫情指揮中心今 (7) 日宣布，國內新增 3 例 COVID-19 (武漢肺炎) 境外移入病例，累計確診數達 376 例，其中案 376 也是搭乘華航 (2610-TW) 3 月 30 日從美國紐約返台班機，目前已有 10 人染疫；此外，由於北捷通勤尖峰人潮比景點還要多，指揮中心將研擬彈性工時措施，盼將上下班人潮分流。

指揮官陳時中指出，今天新增的案 376 為案 370 友人，於美國就學，3 月 30 日與案 370、371 一同返國，居家檢疫期間因該班機上有其他旅客確診，因此改列居家隔離的接觸者。案 376 在 4 月初陸續出現咳嗽、鼻塞、流鼻水及噁心症狀，於今日確診。

華航 CI011 班機 3 月 30 日從紐約返台，目前累計 10 人確診，全機包含空服員 13 人、旅客 323 人，皆在居家隔離當中。發言人莊人祥指出，儘管在搭飛機有高度感染風險，但這些確診者在當地就已染疫的機率相對較高。陳時中表示，研擬對全機人員採檢。

指揮中心日前因應連假出遊人潮，首度發送細胞簡訊，提醒出遊民眾保持適當社交距離及戴口罩，但引發部分業者不滿，質疑北捷人潮密度比景點還要高。對此，陳時中回應，搭乘捷運的人不會一邊說話或吃東西，風險相對較低，但確實觀察到捷運尖峰時段的人潮相當多，因此將研擬彈性工時，希望上下班人潮分流，並規定強制戴口罩。

此外，副指揮官陳宗彥也表示，今晚將會同經濟部、交通部、觀光局等相關單位，就未來夜市、傳統市場、景點等人潮擁擠的地方研擬防疫因應措施。

醫療應變組長薛瑞元強調，未來將持續落實六大應變策略，包括擴大檢驗、社區監測、擴大收治、盤點病床、持續徵用及分流轉送。全國目前共有 34 家指定檢驗機構，每日最大檢驗量能可達 3800 件，若醫療網指定醫院全面清空，共計病室數 20985 床，呼吸器則有 9932 台，剩餘 1300 台可使用。