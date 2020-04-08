油價跌+旅宿團費降價 3月我國CPI連2個月負成長

主計總處今 (8) 日公布 3 月台灣消費者物價總指數 (CPI) 月減 0.45%、年減 0.01%，是連續 2 個月負成長，反映油價、菜價和旅館住宿費調降等因素，不過，3 月 CPI 已較上月年減 0.19% 減幅緩和；第一季 CPI 平均較去年同期漲 0.55%，核心 CPI 漲 0.44%，由於核心 CPI 仍為正數，整體物價仍屬溫和平穩。

主計總處說明，比起上月，3 月 CPI 較上月跌幅達 0.45%，主要是因油料費和蔬菜價格下跌，加上旅館住宿費及成衣降價促銷所致，七大類中，交通及通訊類跌 2.07%，其中的油料費下跌 12.15%。

而衣著類月跌 1.15%，主要是因冬季服飾折扣促銷，成衣價格下跌 1.30%；教養娛樂類跌 0.74%，則是受新冠肺炎疫情衝擊，導致業者推出旅館住宿費和國內旅遊團費優惠方案所致。

至於食物類月跌 0.24%，反映蔬菜供應充裕，加上疫情影響消費需求，使菜價價格下跌 8.27%，不過，蛋類價格上漲 5.71%，抵銷部分跌幅。

若與去年同期相比，3 月 CPI 年跌 0.01%，同樣是因油料費、燃氣和蔬菜價格下跌、再加上通訊費和旅館住宿費調降所致，其中，油料費年跌多達 16.96%、通訊費跌 5.71%；若扣除蔬菜水果，跌 0.20%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 則漲 0.34%。

按商品性質別觀察，商品類年跌 0.35%，其中，非耐久性消費品 (含食物及能源等) 跌 0.77%，半耐久性消費品漲 0.77%，耐久性消費品跌 0.08%；而服務類上漲 0.23%，其中的外食費漲 1.21%，娛樂服務則跌 1.64%。

就第一季來看，CPI 年增率 0.55%，其中，商品類漲 0.67%，服務類漲 0.37%；若扣除蔬菜水果漲 0.25%；核心 CPI 漲 0.44%。

觀察鄰近主要國家 (地區) 物價狀況，前 2 月我國 CPI 漲 0.83%，日本漲 0.6%，新加坡漲 0.6%，南韓漲 1.3%，香港漲 1.8%，而中國漲 5.3%。