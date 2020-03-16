科技部全科會預計Q3舉辦 產業界提五建言

第 11 次全國科學技術會議預計今年第 3 季召開，科技部長陳良基今 (16) 日表示，去年邀請台積電創辦人 (2330-TW) 張忠謀、和碩 (4938-TW) 董事長童子賢等產業人士提供意見，匯集產業界五大建言，包含改善育才環境、打造科研基礎、創新體系、組織制度變革、推動永續發展。

陳良基表示，台灣少子女化問題嚴重，理工領域招生不足、科研人才流失與供需失衡等問題愈趨明顯，預估今年起進入大專院校新生人數每年將減少 1 萬人，統計從 107 學年度的 24.7 萬人，117 學年度將降至 16.2 萬人，因此推動育才、攬才計畫刻不容緩。

因應科研人才流失問題，陳良基指出，將從兩方向著手，包含加強國內科研人才生產力，運用無人製造、自動化設備，提升整體科技應用力，另一方面，國際攬才方面，國內有高階人才就業法吸引海外高階人才來台，但中階科研人員則因相關法規尚未通過，出現斷層，將力拚今年法規通過。

童子賢也透過影片指出，台灣在新興網路金融、電子商務平台等科技結合新興產業大多引賴進口，較少自給自足的能力，但台灣擁有很好科技創新環境，應鼓勵軟體數位內容等新興服務業人才培育；前台灣 Google 董事總經理簡立峰也表示，台灣要聚焦人力資源、數位經濟前瞻、人才國際化、跨域合作，並以 AI 為核心發展。

依據科學技術基本法，政府每四年需邀集各界，包含半導體、生技、精密機械等產業，經全國科學技術會議討論後，訂定國家科學技術發展計畫，科技部預計在今年第 3 季將召開第 11 次全科會。