〈MIC產業研討會〉疫情帶動非接觸商機 網通、伺服器出貨可望逆勢成長

新冠肺炎 (COVID-19) 影響全球經濟、產業，資策會產業情報研究所 (MIC) 今 (8) 日舉辦 ICT 產業線上研討會，副所長洪春暉表示，疫情若能在第 2 季獲得控制，預期下半年產業將逐漸回溫，但全球筆電、桌電與智慧型手機出貨仍將下滑 1-2 成，反觀網通、伺服器出貨則可望在非接觸商機帶動下，可望逆勢成長。

分析 ICT 整體產業影響，洪春暉表示，中國第 2 季起逐步復工有利生產端、供應鏈回穩，但各國封鎖管制措施將阻礙人流、物流運輸，需求端方面，隨歐美疫情擴大導致終端市場需求下滑，消費性電子新品恐延後上市，整體下半年訂單能見度低。

觀察近期，包含美國、東南亞國家防疫措施皆升級，馬來西亞、印度下令工廠停工，恐影響鄰近新加坡製造業、原物料運輸，也拖累相關手機廠商如 OPPO、VIVO、三星、蘋果等生產製造商工廠停擺。

展望今年，洪春暉指出，雖然生產面逐漸恢復，其中台灣半導體產業因自動化程度高、高階製程供不應求可望減緩疫情衝擊，但第 2 季起廠商將面對歐美疫情擴大、物流問題，而隨著疫情升溫，雲端會議及遠距教學也推升電腦及通訊產品採購需求，成為疫情影響下產業正面因素。

MIC 預期疫情在第 2 季控制下，今年全球筆電、桌機、智慧型手機全年出貨量將年減 10%、8-10%、9-16%，主因上半年受供貨不順、疫情衝擊需求等，但隨著全球資料中心持續擴建、遠端需求加大，加上電信商與企業因應遠距工作需求增加，帶動零接觸商機，全年伺服器、網通產品出貨量可望逆勢成長，年增 2.5-3%、1-4%。