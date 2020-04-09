〈貴金屬盤後〉黃金震盪後小幅收高 未能重登本週逾1700高點

週三 (8 日) 交易，黃金期貨價格震盪後小幅收高，未能收復近期損失，金價近期自本週稍早登上的 2012 年以來的高點回落。

在 Fed 公布 3 月 3 日和 15 日的會議記錄後，價格反彈。該記錄顯示，Fed 最壞的打算是經濟要等到明年才會復甦。

Ploutus 資本顧問公司首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示，會議記錄顯示「沒什麼令人真的訝異。」

「武漢肺炎 (COVID-19) 相關的不確定性仍然很大，也不確定歐美是否已達高峰期，除非我們更清楚看到疫情大流行程度下降，否則 Fed 預計不會改變利率，現在他們似乎更加謹慎，他們也該謹慎，而這是有利黃金的基本面。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 60 美分或 0.04%，收每盎司 1684.30 美元。

在 Fed 公布會議記錄後不久，黃金電子盤交易價格在每盎司 1687 美元。

5 月交割的白銀期貨價格下跌 27.5 美分或近 1.8%，收每盎司 15.205 美元。

週三交易時間，交易者持續關注 COVID-19 疫情的相關消息與其拖累全球經濟的情況。

《Sevens 研究報告》共同編輯 Tyler Richey 表示，「黃金市場的基本面仍然看漲，且黃金在日線圖上已經形成一條堅實的初始支撐帶，在約莫 1605 美元至 1660 美元之間。」

「由於全球 COVID-19 大流行的負面衝擊，經濟前景嚴重惡化，通膨預期會再次大降，這可能會拖累金價漲勢。除了這點以外，即使未來幾週或甚至幾個月黃金可能會持續震盪，但金價應該會持續走高。」

黃金本週仍有逾 2％漲幅，週二突破每盎司 1700 美元，盤中高點創 2012 年晚期以來最高水準，分析師認為這是因軋空而推高金價，此後黃金動力盡失且逆轉收低。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 表示，「過去幾天金價快速上升，投資者似乎開始意識到全球央行將被迫大量印鈔且準備砸重金推行對抗 COVID-19 危機的措施。」

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