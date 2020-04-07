不受外資大舉匯出影響 3月外匯存底4803億美元逆勢創新高

中央銀行今 (7) 日公布 3 月外匯存底，在業者拋匯及壽險公司匯回投資收益推升下，新台幣表現相對抗跌，毋須央行進場調節，加上央行投資有方，3 月外匯存底金額達 4803.85 億美元，再創歷史新高，更連續 10 個月正成長。

新冠肺炎疫情全球大擴散，引發外資自台股提款落跑，單月賣超台股高達新台幣 3768 億元，但 3 月外匯存底不降反升，單月增加 7.05 億美元，帶動外匯存底達 4803.85 億美元。

中央銀行外匯局局長顏輝煌表示，3 月外匯存底增加，主要來自外匯存底投資運用收益挹注，而央行主要投資標的以美國公債為主，且屬於長線投資有固定配息收益，但部分收益被英鎊等貨幣貶值影響，折合美元後使金額減少抵銷。

顏輝煌指出，市場擔憂外資匯出，導致新台幣貶值恐讓外匯存底下滑，但因國內業者拋匯與壽險公司收回投資收益，尤其壽險公司這段期間因債券 ETF 投資收益率縮水，業者大量贖回債券匯回投資收益，讓新台幣表現相對抗跌，無須央行進場調節，因而推升外匯存底逆勢增加。

相較之下，我國主要貿易對手韓國，受外資大買韓國債券影響，一旦市場出現變化，外資大舉匯出導致韓圜重貶，逼韓國央行動用外匯存底進場干預，導致韓國 3 月外匯存底大減 90 億美元，降至 3893 億美元，為 2008 年 11 月金融海嘯以來單月最大減幅。

另外，3 月外資大賣台股所致，至 3 月底止外資持有台股與台債按當日市價計算，折合新台幣存款餘額共 3505 億美元，約當外匯存底比重約 73%，是 2019 年 1 月新低紀錄。