首季六都移轉棟數逆增近7%  李同榮：歸功五大原因

全台六都公布 2020 年第一季建物移轉棟數合計 53364 棟，不畏疫情逆勢上揚，比去年同期增長了 6.87%。吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮分析有五大主因，包括台灣疫情控制得當、剛性需求持續加溫、資金大舉回流，游資充斥、低利率加持購屋信心、降息影響各大銀行衝刺房貸業績等。

李同榮進一步分析，在全球疫情肆虐下，台灣房市交易量仍然不畏疫情威脅，表現穏健成長態勢，主要有五大因素支撐：

1、台灣疫情控制得當。觀察肺炎全球發展局勢，有急增急跌及緩增緩跌的兩極現象，中國疫情於 3 月份越過高峰下半月開始急速趨緩，歐美確診數正急速飆升中，而台灣第一波防疫控制得宜，抵擋住來自中國與台商的感染，也降低了民眾的恐慌指數，因此內需的房市交易暫時沒有受到外來的疫情干擾。

2、剛性購屋需求持續加溫。2014Q3－2018Q2 房市緩跌中的累積剛性買盤近 8－10 萬戶，近一年半以來因確認房價止跌，且建商餘屋讓利促銷，自住買盤逐漸大量進場，至今仍然持續加溫。

3、資金大舉回流，造成游資充斥。因中美商戰影響，加上租稅大赦啓動，台商資金大舉回流，游資增多，在缺乏多元化投資管道下，台灣超額儲蓄達 GDP 之 13% 以上，閒置資金投資置產或為兩代不同堂置產，成為游資停泊的間接出口。

4、低利率加持了購屋者信心。為抵抗疫情，美國啟動量化寬鬆，同時帶動了全球利率走低趨勢，台灣央行雖溫和降息，但央行總裁也坦言仍有調降空間，這種跡象顯示零利率時代越來越近，購屋剛性買盤不畏疫情反而對通膨産生恐懼，加速購買決心。1、2 月交易量是在沒有疫情太大影響狀況下，依市場機制的活絡度自然增長，3 月份是在疫情控制得宜及游資多、預期利率走低的影響下，交易量逆勢走揚，當然這些因素的敏感度，北部勝於南部，也是第一季市場北熱南冷的重要影響因素之一。

5、降息影響各大銀行衝刺房貸業績。各大銀行在利率持續看低、股債陷入熊市的狀況下，今年獲利力必然會降低，高額的儲蓄與浮濫資金必須尋找去化通路，因此各大銀行把目標瞄準台商的融資設廠與房貸放款兩大業務，也因為擴產需求而衍生廠辦、商辦及購屋置產的大量需求，銀行界大推房貸優惠融資，對首購族的信心當然產生一定的激勵效果。