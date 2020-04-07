抗疫有成+低利政策 清明連假買房成交數增16%

台灣在抗疫表現穩定、加上低息政策影響，清明連假房市買氣升溫明顯。根據創意家行銷統計，連假期間客戶回訪組數成長 24.3%、總成交戶數增加 16.7%，讓總成交金額提升 19.3%。業者分析，客戶對於價格接受度提高，平均回訪 2 次就購屋，不少建案有客戶一次買 2 戶，甚至吸引投資客出籠覓屋。

創意家行銷品牌公關陸宜表示，近期仍以剛性需求的自住買盤，以及海外歸國置產需求較明顯，尤其以新成屋成長最明顯；在購屋選擇上，購屋者偏向考量自己熟悉的生活區段，因此市中心詢問的狀況優於重劃區。加上降息政策下，消費者對於價格態度更樂觀，激出鎖定低單低總產品的自住客買盤；而投資客看屋則增加 10%。

包括訴求 網路廣告吸客賞屋 的「仁愛柏麗」，半年低利首購 1.06% 的政策優惠下，加速購屋成交速度，連假四天客戶回訪 2 次就成交。主打小坪數、15~17 坪 788 萬元，以及 20 坪 888 萬元的「幸福路上」則有不少投資客看屋。

大型建案部分，許多客戶曾在 SARS 期間買房，對台灣房市有信心，「弘暉大苑 III 大境區」於兒童節當天賞屋 2 小時就購屋。至於豪宅買盤，陸宜分析，海外返台者對台灣防疫和醫療政策優於國外的體悟深刻，加上近幾個月已經證明疫情對房價影響甚微，提升在台置產的決心。