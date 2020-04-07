歐洲疫情呈放緩跡象 歐股早盤大漲2.5%

近日來歐洲武漢肺炎 (COVID-19) 疫情出現放緩跡象，且疫情嚴重的義大利、西班牙、及德國等國，新增確診病例及死亡病例數皆呈現減少趨勢，因此，市場樂觀認為，歐洲疫情已接近達到高峰，促使歐洲股市於週二 (7 日) 早盤大漲近 2.5%。

於週二 (7 日) 台北時間下午 17 時許，道瓊歐洲 600 指數上漲 7.72 點或 2.41%，達 328.30 點。

道瓊歐洲 600 指數日 k 線圖

其中，旅遊觀光及休閒產業類股，於週二 (7 日) 早盤大漲 7.8%，帶動整體大盤指數上揚。

另外，英國富時 100 指數上漲 138.83 點或 2.49%，達 5721.22 點。法國 CAC40 指數上漲 140.00 點或 3.22%，達 4486.14 點。德國法蘭克福 DAX 指數則上漲 373.24 點或 3.70%，達 10448.41 點。

雖然根據英國政府發佈消息指出，英國首相強生 (Boris Johnson) 病情持續惡化，且目前已進入加護病房治療，但由於近日來歐洲各國的新增確診病例數呈現減少的趨勢，市場樂觀預期，歐洲疫情將可逐漸獲得控制，各項經濟活動也有望恢復正常運作，促使投資人的不安情緒獲得疏緩，並刺激歐洲各國股市皆呈上漲趨勢。

德國股市自上個月低點以來，已上漲 20%。由於德國經濟成長相當仰賴出口，而主要貿易夥伴之一的中國，於近日來疫情明顯好轉，再加上中國最新的 PMI 數據表現亮眼，促使「V 型復甦」的可能性提高，並刺激德國股市上揚。

德國法蘭克福 DAX 指數走勢圖 (圖：Bloomberg)

其中，德國醫療公司費森尤斯 (Fresenius)、半導體業者英飛凌 (Infineon Technologies)、及保險公司安聯集團 (Allianz)，自 3 月 18 日低點以來，分別上漲了 43%、40%、及 39%。

歐元區各國財政部長預計於週二 (7 日) 召開會議，並針對疫情對經濟所造成的衝擊，共同討論因應措施。

(本文不開放合作媒體轉載)