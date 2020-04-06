〈金融業防疫升級〉中信金500人調整辦公型態 視疫情啟動彈性上班

中信金 (2891-TW) 疫情應變小組今 (6) 日公布，依照中央流行疫情指揮中心的建議，中信金控轄下各單位即日起今年 4 月 17 日止，同仁或同住者於清明連假期間如有到國家級警訊通知的 11 個熱門景點，可實施居家辦公，統計約有 500 名同仁將因此調整上班型態，此外，將視疫情情況啟動彈性上班。

清明連假期間民眾出遊比例高，許多知名景點都人潮壅塞，疫情指揮中心也針對 11 個景點使用細胞簡訊發布國家級警報，中信金晚間表示，中信金控轄下各單位即日起今年 4 月 17 日止，只要清明連假期間有至國家級警訊通知之 11 個熱門景點，可實施居家辦公，若分行端無法實施居家辦公，得視人力實際調度情況調整，統計約有 500 名同仁將因此調整上班型態，但公司相關業務不受影響。

中信金也強調，有關居家辦公的同仁，建議自主管理其健康情況，不得與客戶接觸或進出公眾場所。

中信金進一步指出，為強化防疫措施及自主健康管理，中信金控到班的同仁，即日起至今年 4 月 17 日止於上班時間須全天候配戴口罩，內部會議討論以電話或視訊方式進行，不同樓層同仁盡可能降低業務接觸，公司將持續視疫情情況啟動彈性上班政策及其他配套措施。