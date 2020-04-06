〈金融業防疫升級〉宏泰、遠雄人壽連假旅遊員工皆居家辦公 宏泰三形式分流上班

清明連假期間民眾出遊比例高，許多知名景點都人潮壅塞，疫情指揮中心也針對 11 個景點使用細胞簡訊發布國家級警報，勸導驅散聚集在景點的民眾，以避免連假後確診人數上升；宏泰人壽、遠雄人壽今 (6) 日也宣布，清明連假有到過高風險觀光景點的同仁，須居家辦公 12 天。其中，宏泰人壽對一般員工也採三種形式分流辦公，以對抗疫情蔓延。

宏泰人壽表示，自 1 月底武漢肺炎疫情蔓延之初，該公司就率先規劃佈署，備妥完整的因應措施與策略，並將各部門人力配置分為二~ 三組，採取兩個以上的異地辦公措施，為的就是防止群聚感染，避免造成員工確診影響公司營運及保戶權益。

為了避免疫情再度擴大，宏泰人壽高階管理人員除了於平日已召開線上會議掌握疫情及員工健康狀況，本次更於清明連假期間討論因應疫情的決策方案，依據及參考中央指揮中心的國家級警報，乃即時指派各部門主管聯繫並通知在清明連假有到過高風險觀光景點的同仁們自 4 月 6 日開始不要進公司，直至 4 月 17 日皆以居家辦公方案進行 12 天的工作。

宏泰人壽防疫小組召集人副總經理蔡麗絲表示，對於防疫我們相當謹慎小心，希望能做到最確實、最安全、滴水不露的層級，目前員工已採分流方式分散於總公司、異地辦公室、居家辦公三種型式正常維運，並指派人力資源部主管進行督導，她強調「非常時期我們以全體同仁的健康安全為最優先，並在防疫期間做到服務不打折，提供保戶最堅實的保障後盾。」

遠雄人壽也表示，考量清明連假期間人潮移動頻繁，許多景點人潮眾多，且未保持社交距離，對公司形成防疫風險，提出連假後防疫規範，要求如果有同仁或同住親友 4/2-4/5 清明連假期間，曾至中央疫情指揮中心公告 11 個景點 (無論是否過夜)，4/6-4/17 一律居家上班，並注意自身健康；同時下令即日起員工在職場內需全程配戴口罩，並維持社交距離。

11 個景點包括屏東縣南州鄉以南（包括墾丁觀光景點）、阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、台南虎頭埤、台南烏山頭水庫、台南湖境度假會館、高雄興達港以及旗山老街、雲林北港朝天宮。