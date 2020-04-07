盤前財經大事搶先讀2020年04月07日

今日操盤前瞻

台灣 3 月外匯存底

澳洲央行利率決策

德國 2 月工業生產

法說會：廣達、廣越、訊聯、創源、樂斯科

增資股上市：聯茂

美第 4 輪刺激方案 傳規模至少 1 兆美元

《彭博》引述知情人士報導，美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 表示，研議中的第四輪刺激方案，規模至少可達到 1 兆美元。閱讀全文...

〈貴金屬盤後〉武肺疫情前景嚴峻 金價登 7 年以上高點

週一 (6 日) 交易，儘管美股大盤也因寄望疫情達高峰期而大漲，黃金期貨價格仍收登逾 7 年高點，因武漢肺炎疫情前景嚴峻，支撐投資者對黃金的避險胃口。閱讀全文...

鴻海 Q1 營收 9296.8 億元年減逾 1 成 近 11 季來首度失守兆元

鴻海 (2317-TW) 昨 (6) 日公告 3 月營收，在人力、產能回升下，單月營收 3476.54 億元，月增 59.87%、年減 7.69%；第一季營收 9296.8 億元，季減 46.6%、年減 11.99%，為 2017 年第三季以來，首度失守兆元大關，也寫 11 季以來新低。閱讀全文...

協助企業抗疫資金不中斷 8 家公股銀紓困核貸金額近 200 億元

降低肺炎疫情對產業的衝擊，行政院責成公股銀行扛起企業紓困責任，根據財政部統計，截至 4 月 1 日，目前已核准 317 戶貸款申請，金額共 41.18 億元，財政部長蘇建榮強調，將持續督導公股銀行以從寬、從速、從簡原則協助企業申請紓困融資。閱讀全文...

〈金融業防疫升級〉開發金 330 人居家辦公 祭出金融業最嚴三大措施、最重解雇

開發金 (2883-TW) 昨 (6) 日也啟動旅遊員工居家辦公政策，為配合政府防疫，也祭出目前金融業最嚴格三大措施，其中，不配合公司政策恣意外出或有蓄意欺暪的員工，將予以懲處，情節重大者，甚至不排除終止勞動契約。閱讀全文...



