〈金融業防疫升級〉公股銀不跟進啟動居家上班 財長點出兩大關鍵原因

為避免清明連假成為防疫破口，民營金控昨 (5) 日要求連假到熱門景點出遊員工居家辦公，立委質疑，公股金控為何沒有比照辦理？財政部長蘇建榮答詢時說，公股銀肩負紓困任務，加上軟硬體設備來不及建置，不過若有員工在連假出遊，一律都要異地辦公。

中央流行疫情指揮中心針對全台 11 處熱門景點發布警示，呼籲民眾別再前往人潮多的景點，包括富邦金、國泰金、中信金等民營銀行趕在今 (6) 日上班前清查員工連假動態，要求假期間前往熱門景點員工在家居家工作。

相較民營金控迅速因應，公股銀行態度相對淡定，目前僅第一銀行總行要求員工，如在連假期間到熱門景點出遊，必須居家辦公在家進行自主健康管理，分行同仁 14 天內嚴禁接觸或外訪客戶，並全程配戴口罩。

財政部長蘇建榮表示，公股金控未跟進民營金控啟動居家辦公主要有兩大考量，包括：一、公股銀肩負紓困貸款，必須直接面對民眾辦理業務，二、公股銀軟硬體目前設備來不及建置，因此無法大規模進行居家辦公。

蘇建榮強調，公股銀雖無法大規模居家辦公，但為避免感染風險，因此也會落實相關防疫措施，包括連假出遊的員工嚴禁上第一線直接面對客戶，並以異地辦公模式降低風險，且上班必須全程配戴口罩。

第一金表示，因應新冠肺炎疫情險峻，會要求同仁或同住親友如在連假期間曾經前往指揮中心發布的 11 處熱門景點旅遊者，必須落實自主健康管理，包括勤洗手、早晚測量體溫並全程配戴口罩，有身體不適者也要儘快就醫。