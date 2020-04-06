連假11景點趴趴走 富邦開第一槍、國泰金查出1200名員工全數居家辦公

清明連假期間，許多景點人潮眾多，且未保持社交距離，惟恐造成防疫破口，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 周日 (5 日) 緊急下令，只要連假期間曾前往政府 4/4 細胞簡訊所載的 11 個熱門景點，皆要居家辦公，其中，國泰金更清查出約近 1200 名員工去過景點；中信金 (2891-TW) 也於周日晚間徹夜清查員工連假期間旅遊史。

富邦金開第一槍，周日下午即向全體員工公告，4/4 政府針對連假期間出遊人潮可能造成的防疫破口提出全國警示，富邦金為確保客戶及全體同仁健康，4/5 對內宣佈，針對同仁或同住親友 4/2-4/5 曾前往政府 4/4 細胞簡訊所載的 11 個熱門風景區 / 景點者 (無論是否過夜)，於 4/6-4/17 改為居家辦公。

配合此措施，富邦金立即進行同仁假期旅遊足跡調查，並完成未來兩周居家辦公通知及人力調度佈署，居家辦公均不扣個人年假，視做正常上班，所有客戶服務亦正常進行。

國泰金晚間也跟進，即刻啟動調查作業，調查春假期間去過防疫中心公告熱門景點的同仁（約近 1200 位），通知全部居家辦公二週；而其他正常上班的同仁則全部全程帶口罩辦公且早晚必需量測體溫。

防疫中心公告的 11 個風景區 / 景點，包含阿里山森林遊樂園、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭坤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等坤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等 10 處、屏東縣南州鄉以南 (含墾丁觀光景點)。

中信金雖然未下令「居家辦公」，但是防疫也升級，中信金表示，考量清明連假期間人員互動頻繁，許多景點人潮眾多，金控轄下各單位今晚已開始調查同仁清明連假期間旅遊史，加強落實自主管理，並要求全體同仁 4/6 起至 4/17 於上班時間全天候戴口罩，並將視疫情狀況採取相關因應措施。