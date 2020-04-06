綠能應用需求強 信邦三月、Q1營收雙創同期高

連接器 / 線大廠信邦 (3023-TW) 今 (6) 日公告三月及首季營收，在綠能、醫療等應用強勁成長帶動下，三月營收 16.23 億元，月增 21.6 %，年增 6.7%，第一季營收 45.12 億元，季增 9.8%、年增 11.3 %，雙雙創下歷年同期新高。

信邦表示，三月在產能恢復正常下，五大產品線均較二月成長，綠能及節能應用月增 38%、醫療及健康照護應用月增 34%、通訊及電子週邊月增 16%、汽車應用月增 11%、工業應用月增 9%。

而以第一季營運與去年同期相比，綠能年增四成最為強勁、醫療及健康照護、工業應用均年增 7%，通訊及電子週邊略持平，汽車應用則減少 18%。

以信邦產品線營收占比來看，綠能及節能應用佔 32%；工業應用產業佔 30%；通訊及電子週邊佔 23%；醫療及健康照護應用佔 9%；汽車應用佔 6%；就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收 80%；連接器及零組件銷售佔 20%。

信邦表示，除了近期斷層掃描設備及呼吸機的需求大幅增加外，疫情也將推升 5G 快發展，可望帶動基礎建設、電子商務自動化設備、智慧城市 IOT 設備、LIDAR 自動駕駛等應用領域應用蓬勃發展，信邦均可望受惠，成為成長新動能。