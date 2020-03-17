〈遠傳展望〉遠傳市值蒸發逾300億元 井琪：股價適時調整 合理殖利率在5%

5G 頻譜競標最終以 1421.91 億元天價結標，隨著頻譜標金墊高，電信股價持續走弱，其中，遠傳 (4904-TW) 股價至今已下跌 10.1 元，市值蒸發 329.1 億元，對此，總經理井琪認為，雖然近期股價波動大，但仍屬適時調整，加上現金股利維持 3.75 元，以電信業殖利率 5% 來看，遠傳合理股價應落在 65 元左右。

井琪表示，近期遠傳股價波動大，影響因素很多，包括全球金融受衝擊、股利政策改變等，此外，遠傳維持 6 年每股發放 3.75 元股利，股價在 75 元以上是被高估，因此，遲早都需整理。

井琪指出，市場普遍認為，電信業殖利率約 5%，儘管今年遠傳擬配發每股現金股利 3.25 元，低於過去的 3.75 元，配發率仍達 121%，若以 5% 殖利率計算，股價應在 65 元上下。

井琪舉例，前年電信業掀起的 499 資費戰，重傷電信業者獲利，當時股價就有適時調整，也是對電信業較健康的發展，此外，電信業門檻高、穩定性夠，雖然近期金融市場遭衝擊，但以電信業股價來看，還算正常盤整。

電信三雄自 5G 頻譜競標以來，股價持續走弱，累計市值蒸發上千億元，有外資認為，2013 年 4G 首波競標經過 393 輪，最終價格 1187 億元，較底價高出 230.5%，競標首日後 6 個月中，中華電、台灣大及遠傳等股價分別下跌 2.8%、21.1% 及 22.1%，預期本次 5G 競標後，股價恐重演過去的窘況。