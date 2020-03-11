林之晨再反擊 台灣大已脫離慘業成新科技公司

電信三雄昨 (11) 日公布 2 月自結，台灣大 (3045-TW) 以 2 月單月每股純益 0.4 元、累計前 2 月每股純益 0.81 元拿下雙冠獲利王，總經理林之晨今 (11) 日指出，贊同電信三雄變兩雄的說法，從近期財務表現來看，台灣大是三大唯一獲利成長的企業，已脫離電信慘業，成新時代科技公司，他也祝福兩雄能早日找到新成長引擎。

林之晨在臉書上提到，從台灣大近期財務表現，明顯看出台灣大是三家電信商中，唯一維持營收、獲利成長的企業，隨著第二曲線 momo 電商高速成長，台灣大已脫離電信慘業，朝新時代科技公司的行列，他強調，同業有電信三雄變兩雄的說法，他個人非常贊成與認同，也祝福剩下的兩雄，早日找到新成長引擎。

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪日前指出，從 5G 頻譜競標結果來看，過去外界慣用的「電信三雄」稱謂，可能將走入歷史，取得 80MHz 以上的電信業者只有兩家，林之晨也在法說會則反擊，以過去 4G 經驗來看，當頻寬價格高，拿到越多頻寬只會拖累利潤，頻寬占有率將低於市占率。

電信三雄成兩雄一說，造成遠傳與台灣大隔空交戰，市場認為，林之晨在臉書上再度出擊，強調台灣大朝向新時代科技公司，也讓電信爭霸戰戰火持續延燒。