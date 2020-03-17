〈遠傳展望〉5G布局三箭齊發拚轉型 看好資費可帶動ARPU提升

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪上任屆滿周年，針對今年 5G 布局策略，她表示，將以新經濟、5G 應用及多元合作三大方向持續轉型計畫，另外，消費者關心的 5G 資費，將定調在吃很好、吃很飽及多元豐富，價格則取決於市場機制，看好 5G 資費可帶動 ARPU(每用戶平均收入) 成長。

個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，由於 5G 網路是疊加在 4G 上，遠傳 4G 與 5G 具有黃金組合，4G 資費可提供每月 1G、2G 的低資費方案，未來 5G 時代，應用更多元，低流量資費將不會存在，加上 5G 除行動通訊外，還會有多元應用服務，如 VR、雲端等。

5G 價格方面，井琪表示，雖然 5G 資費有助 ARPU 提升，不過價格仍須視其他業者調整，尤其與電信龍頭中華電 (2412-TW) 取得頻譜數量差距不大，因此，可能會與中華電類似。

尹德洋指出，2014 年台灣迎接 4G 時代，開台後的 12 個月中，遠傳客戶從 3G 升級 4G 的用戶轉換率約 20-25%，韓國去年 5G 開台時，4G 到 5G 的轉換率約 12-15%，估台灣 5G 轉換率約 15-22%，加上消費者升級 5G 的誘因，除網路、服務外，還有換手機的基本需求，對未來整體 5G 用戶數不悲觀。

井琪表示，韓國自去年 4 月推出 5G 服務後，持續推出新應用服務，加深 5G 滲透率，不過，原預期台灣 5G 商轉後，5G 可望在 1-2 年開始有營運貢獻，但因標金成本高，5G 對營運貢獻將延長至 2 年後才會開始發酵。

井琪強調，遠傳今年目標要三箭齊發，包括新經濟、5G 應用及多元合作，其中，為因應發展新經濟需求，將加強育才、留才、覓才力道，今年更要招募超過 1000 名各領域的專業人才。