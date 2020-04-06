六都房市北熱南冷！3月移轉棟數 北桃中成長、高雄台南減少  

六都房市北熱南冷！3 月移轉棟數 北桃中成長、高雄台南減少

全台六都公布 3 月份買賣移轉棟數，受惠剛性支撐買盤，桃園市年增 36%，冠居五都；台北市、台中市成長約二成，表現不俗；然而台南、高雄因選後熱絡、拉高基期，較去年減少不如去年。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，各都受新冠肺炎影響的程度不一，整體而言，目前市場維持穩定發展。3 月份買賣移轉棟數揭露，桃園市共 3676 棟、年增 36.6%；台北市 2483 棟，年增 20.8%；新北市 13261 棟，年增 4.43%；台中市 3826 棟，年增 18.7%；台南市 1902 棟，年減 4.9%，高雄市 3088 棟，年減 18.9%。五都總計 14975 棟，較去年同期增加 8.7%。

郎美囡表示，桃園市近幾年人口淨移入，且工業區帶入了大量的就業人口，另一方面，航空城的建設議題也帶起投資置產的買盤，故 3 月交易除了交屋量有帶動外，剛性自用及投資性買盤都有挹注，單桃園區 3 月就有 1045 棟的移轉量，且中壢區及八德區也維持一定的高移轉量，因此桃園市月增幅及年增幅都超過 20%。



至於台北市及台中市 3 月表現不俗，郎美囡表示，高資產及換屋族進駐市場，有助提升台北市交易量，而台中市交易表現平穩，除了在西屯區及北區持續有增量外，交屋量也帶動部分區域的移轉棟數，如沙鹿區 3 月月增 46.3%，烏日區則大幅增加 205.4%。



住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，這波疫情雖有干擾，但自用客戶積極，疫情之下賣方也充分感受買方誠意，讓成交率提高，目前看來第一季表現不錯，不過即使央行降息明顯，第二季買氣關鍵在於疫情控制與否。