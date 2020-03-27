對抗疫情衝擊 馬來西亞政府宣佈580億美元經濟刺激

馬來西亞新總理 Muhyiddin Yassin 週五 (27 日) 表示，政府將實行規模達 2500 億令吉 (約 580 億美元) 的財政刺激政策，以減輕武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對於經濟所造成的衝擊。

由於疫情的擴大，各國政府紛紛釋出大規模的財政刺激政策，新加坡及印度政府亦於週四 (26 日) 先後宣佈了經濟刺激方案，規模分別達 330 億及 230 億美元。

Maybank Kim Eng Securities 的研究主管 Winson Phoon 表示，馬來西亞政府將協同國營企業及金融機構，共同推動大規模的刺激方案，預期該方案將有助於紓緩企業及個人的壓力。

於台北時間週五 (27 日) 下午時間 18 時許，美元兌令吉匯價上漲 0.03%，達 4.3315。

美元兌令吉匯率日 k 線圖

在東南亞各國之中，馬來西亞為疫情最嚴重的國家，截至週五 (27 日) 為止，累計確診病例已超過 2000 例，累計死亡病例則達 24 例。

為了防止疫情擴大，馬來西亞政府已宣佈延長鎖國措施的實施期間，至 4 月 14 日結束，並下令禁止國民非必要的外出。另外，學校及大多數的店家，皆已於 3 月 18 日起關閉。

Yassin 於週五 (27 日) 並未修改對於今年 GDP 增長的預估值，仍維持在 3.6% 至 4% 區間。另外，預計今年的財政赤字將達整體 GDP 的 3.4%。

根據經濟刺激方案的細項內容，500 億令吉將用於提供企業營運資金貸款，100 億令吉將對中低收入戶發放一次性的現金，10 億令吉將用於確保食物供給充足，59 億令吉將用於確保低收入員工不被解雇。

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