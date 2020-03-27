〈馬來西亞鎖國〉精成檳城廠取得部分復工核准 約4成員工到班

由於疫情延燒馬來西亞實施鎖國，境內企業、工廠 3 月 18 日起停工並延長到 4 月 14 日，其中包括 PCB 廠精成科 (6191-TW)、沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 等都受影響，不過，精成獲核准的復工人數已達 4 成。

鉅祥主管也表示，馬國馬子公司也提出優先復工申請，公司主管表示，申請未獲核准，公司將持續向馬國官方爭取提前復工。

精成科透過海外購併模式，持有日本 PCB 廠 ELNA Printed Circuits Co., Ltd 的 70% 股權，由於 ELNA Printed Circuits 在馬來西亞也有設廠，精成科 2018 年完成購併後，針對馬國生產線投入上億元資本支出，用於改善製程，目前該廠員工數 400 人。

精成科主管指出，ELNA Printed Circuits 馬來西亞廠月產能約 PCB 20 萬呎，占集團產能比重不及 10%，馬國官方核准投入 150 人復工，約占總員工數的 4 成。

鉅祥主管則指出，馬來西亞子公司 2019 年營收佔集團比重 4.54%， 停工將影響公司營運，實際影響程度則要視疫情發展，及復工情形而定。

鉅祥馬國子公司生產沖壓件以供應當地設廠的國際企業為主，應用包括汽車、3C、電器等，由於產品項目不屬馬國政府指定優先復工的國防、醫療相關產品，公司日前提出的申請提前復工計畫，並未獲得核准。