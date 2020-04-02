〈Q1財報搶先看〉5G手機放量助攻 驅動IC廠獲利優去年同期

手機品牌廠為搶搭 5G 首波商機，相繼在上半年推出新品，驅動 IC 廠聯詠、敦泰受惠客戶拉貨，淡季不淡，法人估，兩家公司第 1 季營收皆較去年同期成長，獲利則隨著營收規模擴大，可望優於去年，聯詠估逾 3 元，敦泰則可較去年同期轉盈。

驅動 IC 廠首季出貨維持前季高檔，同時因 8 吋晶圓產能吃緊、高刷新率等新品出貨比重增加，晶片平均銷售單價持穩。

聯詠 (3034-TW) 第 1 季觸控暨驅動 IC 出貨略減、OLED 驅動 IC 則增加，整體驅動 IC 出貨維持高檔，法人估，聯詠首季營收約 160 億元，季減 3%，創同期高，毛利率則維持在 31% 至 33%，每股純益逾 3 元。

敦泰 (3545-TW) 去年第 1 季因晶圓產能不足，營收出現大幅衰退、市占率下滑，營運呈虧損狀態，不過自去年下半年起，隨著晶圓代工產能改善，出貨逐步回穩，下半年營運已轉盈。

敦泰第 1 季則受惠觸控暨驅動 IC 在客戶端滲透率續揚，出貨季增約 1 成，觸控 IC、驅動 IC 出貨則因季節性需求小幅下滑，法人估，敦泰首季營收季減 5% 內，相較往年明顯收斂，獲利則因費用未有明顯增加，可望較去年同期轉盈，挑戰維持連三季獲利。

展望今年，全球觸控暨驅動 IC 出貨將達 6.5 億套，年增 8% 至 18%，聯詠、敦泰均可望隨著市場成長，營運正向看。