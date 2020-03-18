〈華碩法說〉電競、輕薄筆電成長趨勢不變 今年出貨拚增2成

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (18) 日舉辦線上法說，展望今年，共同執行長胡書賓表示，長期仍看好電競、輕薄、創作者市場成長趨勢不變，去年電競、輕薄筆電出貨量分別年增 20%、32%，優於市場平均，今年電競筆電也以出貨年增 20% 為目標。

胡書賓表示，去年電競、輕薄筆電市場整體出貨量分別年增 11%、28%，華碩出貨皆優於市場平均，年增 20%、32%，其中去年電競筆電營收已占整體營收約 15-16%，雖然市場成長趨緩，但仍對今年訂下積極成長目標。

CPU 缺貨方面，胡書賓指出，英特爾供貨問題從前年底開始，持續到今年上半年，短期仍有缺貨狀況，但在疫情影響下，反而紓解出貨壓力，華碩也優先挑選重要產品出貨，並將部分高階筆電移回台灣生產。

法人也關注華碩手機業務，共同執行長許先越表示，舊手機庫存調整仍以今年第 2 季調整結束為目標，新事業則力拚今年將虧損縮小，不過近期在疫情影響下，包含 ROG 電競手機等在中國市場銷售逆勢成長。

展望今年，華碩認為，疫情影響短期營運，但長期仍看好礦卡庫存消化、CPU 供貨改善下，看好長期筆電、智慧製造、智慧醫療、智慧零售等 AIOT 產品成長趨勢不變，