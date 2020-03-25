〈緯創法說〉疫情衝擊短期營運 預期Q3反彈 全年四大產品線仍可成長

面對肺炎 (COVID-19) 疫情，緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘今 (25) 日表示，短期對營運造成衝擊，第 2 季營運估較往年衰退，但隨著疫情趨緩，第 3 季可望回溫，全年仍看好個人電腦、顯示器、伺服器、智慧裝置等四大產品線成長。

林憲銘表示，緯創中國廠復工率月底可望回升至 9 成以上，達 95%，但疫情持續延燒，歐美市場、供應鏈都還有變數，短期將對營運造成影響，近期印度、馬來西亞等地，也都提高管制措施，限制人員、貨運進出。

展望今年，林憲銘指出，疫情影響短期供需，但全年業績可小幅成長，近期也看到疫情帶動線上會議、學習需求，有助伺服器、智慧裝置出貨提升。

林憲銘進一步表示，個人電腦方面，筆電將受惠在家工作需求成長、桌機則可能小幅衰退；顯示器今年將調整策略，往高階產品布局；伺服器則受惠企業、資料中心需求；智慧裝置也可在 5G、IoT 需求帶動下成長，今年四大產品線仍都可較去年成長。

緯創 2 月營收 448.62 億元，月減 25.83%、年減 20.13%，創 2016 年 5 月以來近 46 個月新低，但隨著廠區陸續復工，預期 3 月各產品線出貨可望回到去年同期水準，筆電、伺服器出貨量將有雙位數到 5 成成長，桌機則倍數成長，但顯示器成長幅度則有限。