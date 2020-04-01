佳世達溢價收購綜效可期 矽瑪掛買逾4萬張強鎖漲停

佳世達 (2352-TW) 透過私募及洽特定人收購方式，取得矽瑪 (3511-TW) 逾半股權，其中以 4.12 億元，向矽瑪大股東等特定人取得 1.1 萬張或 12.8% 持股，平均每股交易價格約 37.44 元，溢價幅度逾六成，加上結盟後綜效可期，矽瑪今 (1) 日開盤跳空強鎖漲停，掛買多達逾 4 萬張。

佳世達昨日宣布，先以 6 億元參與矽瑪私募，取得 3 萬張或 37.5% 持股，定價 20 元，若以今日平盤價 22.9 元，折價約 12.6%。

另外，佳世達再透過旗下達利投資、達利貳投資，以 4.12 億元，向矽瑪大股東等特定人取得 1.1 萬張或 12.8% 持股，平均每股交易價格約 37.44 元，相較今日平盤價 22.9 元，溢價幅度高達 63%。

平均下來，佳世達一共斥資 10.12 億元，取得矽瑪 4.1 萬張或 51.3% 股權，平均每股交易價格約 24.68 元，相較今日平盤價 22.9 元仍溢價 7.8%。

佳世達表示，雙方結盟後，將共同拓展車聯網、醫療、健康器材與 AIoT 解決方案，強化垂直整合實力，而市場也看好，雙方在產品應用、客戶市場重疊性低，佳世達可望成為矽瑪連接器零組件的出海口，推升營運表現。