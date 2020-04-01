疫情拖累勞動基金前2月慘賠逾1500億元 Q1虧損幾成定局

肺炎疫情引爆全球股災，連帶拖累勞動基金績效，今年前 2 月慘賠 1514.4 億元，績效由正轉負達負 3.60%，隨著疫情日益嚴峻，股市持續劇烈震盪，估 3 月基金投資收益恐將持續虧損，第 1 季投資績效虧損幾成定局。

勞動基金運用局今 (1) 日公布基金運用績效，受全球股災影響，今年前 2 月整體勞動基金投資收益大虧 1514.4 億元，其中新、舊制勞退基金績效分別分別虧損 924.6 億元、341.9 億元，勞工退休基金投資收益大虧 1266.5 億元。

勞動基金部分，包括勞保基金虧損 252.7 億元、積欠工資墊償基金則小虧 0.4 億元；就保基金、職災保護基金專款，則逆勢呈現正收益，前 2 月分別小賺 5 億元、0.2 億元。

勞金局表示，截至今年 2 月底整體勞動基金規模共 4.35 兆元，其中新舊勞退基金規模分別有 2.5 兆元、9492 億元，勞保基金規模 7424 億元，就保基金規模 1344 億元，職災保護專款規模 110 億元，積欠工資墊償基金規模 130 億元。

勞金局指出，從國際發布經濟數據指標來看，肺炎疫情對經濟衝擊已超過 2003 年 SARS、2008 年的金融海嘯，全融市場對疫情後續發展充滿疑慮，進而衝擊全球金融市場，包括 MSCI 全球、亞太、新興市場、台股加權指數幾乎全盤皆墨，2 月表現分別為負 8.08%、負 4.23%、負 5.46%、負 1.77%；累計今年表現分別為負 9.09%、負 7.77%、負 9.80%、負 5.88%。