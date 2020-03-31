疫情衝擊投資意願 首季民間投資金額不到200億元、年減逾6成

受肺炎疫情衝擊，民間投資也變冷，根據財政部促參司統計，今年第 1 季投資件數僅 18 件、金額僅 179 億元、年減 64%，官員表示，首季民間投資雖有疫情干擾，但仍樂觀期待後市表現，全年民間投資規模 1000 億元目標不變。

今年首季不論投資件數與金額都同步下滑，其中投資件數僅 18 件，較去年同期 28 件減少 35%，投資金額也從去年首季 507 億元腰斬剩 179 億元、減幅高達 64%。

官員表示，首季已簽約、規模 10 億元以上的大案，交通部就囊括兩大案，分別是高雄火車站東舊宿舍都更案、規模 81 億元，台中港工業區租賃經營商港案、金額 36.81 億元；經濟部主辦的桃園市大園區物流中心 BOO 投資金額 26.4 億元，而桃園市政府辦理的桃園捷運 A8 BOT 案、投資金額 15.6 億元。

以六都來看，以桃園市 2 案、金額 15.6 億元居冠，台中市則有 1 案、金額 8600 萬元居次，新北市雖有 4 案簽約，但金額規模較小，投資金額合計僅 2300 萬元。

官員表示，今年第 1 季有肺炎疫情影響，導致簽約金額與件數減少，但過去也有首季簽約件數、金額較低但之後急起直追的案例，以前年來說，去首季件數與金額都偏低，但全年最後仍有 83 件、總金額達 2000 億元。

儘管有疫情不確定衝擊，但官員表示，第 2 季仍有不乏 10 億元民間投資大案正在議約中，包括台中市大肚區大型物流中心 BOO 案、金額 22.41 億元，南投魚池鄉日月明珠休閒飯店 BOO 案、11.5 億元，以及新北市台北港特定區專業專用招商案、金額 10 億元。

官員補充，因應肺炎疫情，為減輕民間機構財務負擔，已向主管機關建議，研議根據個案給予不動產租金、權利金緩繳或減租等方案，而每年 6 月登場的促參招商大會，也可能因應疫情需求改採線上方式舉行。