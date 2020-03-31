中芯去年研發支出再創新高 預計Q1營收增長10%以上

中芯國際 (0981-HK) 週二 (31 日) 公布 2019 年財報，全年營收總計 31.16 億美元，毛利率 20.6%，其中研發支出年增 4% 達到 6.87 億美元，再創歷史新高，研發動能依舊強勁，中芯預計今年 Q1 營收將增長 10% 以上。

中芯國際 2019 年財報重要數據：

2019 年營收為 31.16 億美元，低於 2018 年的 33.60 億美元。不含阿韋札諾 200mm 晶圓廠貢獻收入，2019 年銷售額年增 1.4%，達到 30.14 億美元。

2019 年毛利為 6.43 億美元，低於 2018 年的 7.47 億美元；2019 年毛利率為 20.6%，低於 2018 年的 22.2%。不含阿韋札諾 200mm 晶圓廠貢獻收入，2019 年毛利率為 21.5%，高於 2018 年的 19.1%。

(圖：中芯國際年報)

按地區劃分，中國及香港、美國、歐洲地區的營收佔比分別為 59.5%、26.4% 以及 14.1%。

按應用領域劃分，通訊應用佔全年總營收的 45.7%、消費者應用佔全年的 34.3%、計算機應用佔全年的 5.2%、汽車及工業應用佔全年的 5.9%，其他相關應用則佔全年的 8.9%。

按不同工藝製程劃分，90 奈米以下先進製程的晶圓營收佔比為 50.7%，65/55 奈米為 27.3%，其他像是 28 奈米、40 奈米、90 奈米等相關業務也取得穩定增長。

值得注意的是，2019 年中芯研發動能再達新高，研發支出由 2018 年的 6.6 億美元提升至 6.87 億美元，佔全年總銷售營收約 22%。

2020 年業績展望：

中芯表示，2020 年，新冠病毒疫情使晶圓廠運作受到影響，不過生產線運作依舊正常，至於疫情對終端需求及供應鏈的影響仍有待觀察。

中芯表示，第一代 14 奈米 FinFET 技術已進入量產，並在第 4 季貢獻約 1% 的晶圓營收，預計在今年穩健上量。

針對未來發展，中芯認為未來幾年宏觀環境複雜，半導體產業發展仍將充滿挑戰，不過該公司認為 5G、人工智慧 (AI) 等領域將大大提振市場需求，為半導體產業帶來新的發展前景。

展望 2020 年，中芯國際目標為營收年增率 11％-19％，毛利率維持在 20％，預計 2020 年 Q1 財報之營收增長將超過 10％以上。