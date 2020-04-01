【馮冠華專欄】美股回軟 料港股今天也跟隨回吐

4 月 1 日推介 - 網龍 （777）

推介原因及策略：業績符合早前盈喜公告，未期股息增加則是利好。公司兩大業務板塊均表現不俗，遊戲在 2020 年或有 6 款推出，教育方面則受惠於疫情肆虐，用戶近日明顯增加，所以 2020 年展望應不俗。公司在上月以先舊後新，在 $23 元配股，現價 $18.7 歷史本益比約 12 倍而已。建議現價買入，作中長期投資。

1）上日港股市況總結：恆指週二反彈，指數以 23613 點開出，上升 438 點，之後升幅曽收窄至 63 點，低見 23238 點，但最終以 23603 點收盤，上升 428 點。成交金額按日上升約 5% 至 1133 億。港股通南向維持淨流入，金額減半至港幣 18 億。滬深股通北又轉向至淨流入，但金額只是約人民幣 17 億。藍籌 47 升 3 跌。

板塊方面，石油、基建、本地地產、內房、5G、新經濟、汽車、手機設備及內銀表現較好。做空比率降至至 13.3%。牛熊證街貨最新比例為 27:73，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 25:75。重貨區方面，熊證仍在 23800-23849，牛證也維持在 22900-22949。恆指夜期報 23550 點，下跌 170 點，低水 53 點。港股 ADR 下跌 262 點，相當於恆指 23341 點。

簡評：受惠於美股週一造好、美俄同意透過兩國能源部長安排磋商石油問題、中國 3 月官方 PMI 大超預期，以及疑似季結粉飾的帶動下，恆指昨天收復了週一的跌幅。多個板塊造好，藍籌亦升多跌少，做空比率也回落，但大市成交按日增幅只有約 5%，明顯未能配合四百多點的升市。

如果再看上述列出的升市原因，美股造好對港股氣氛確實有所支持，但美股自身也未能確認轉勢，當然不能視作港股轉好訊號。石油問題涉及多國利益，川普早前的如意算盤，即購買戰略石油又被剔除在刺激經濟計劃之外，之前和沙特王儲的對話也沒有成果。如今再找普京的對話，指以透過兩國能源部長安排磋商，油價大跌後遇消息反彈是正常反應，但絕對不代表事件得以解決，仍是小心為上。

國家統計局昨天亦解釋了中國 3 月官方 PMI 超預期的原因（見點 3），簡單來說，即是單月的數據啟示性不太大。綜合以上，昨天恆指的上升，筆者認為只是多個表面偏好的消息，集合而成的結果而已。雖然筆者仍然維持對港股後市有所戒心，但昨日的升市又拉近了反彈的黃金比率和多個熊證重貨區，確實難猜。

300 多間公司同在昨天公佈業績，筆者看到頭痛，還是集中談較多投資者關心的小米（1810）吧。利潤按年下跌約 25%，主要是因為可轉換可贖回優先股公允價值變動，較合理的指標，Non-IFRS 經調整純利則按年上升 35%，亦超出市場預期。收入方面，智能手機佔總收入下降至不足 6 成，IoT 與生活消費產品的佔比明顯上升，整體毛利率亦有所改善。但若以按季相比，第四季的表現，無論在毛利、經營溢利及純利均有所倒退，公司稱季節性銷售及增加推廣及研發費用是主因，這也和去年的情況相近。至於疫情影響，國內業務大至已接近全面復工，反而海外業務的實際影響，應在第二季才能浮現。

總括而言，小米的 2019 業績雖然略優於預期，但也不算是太突出，由於公司繼續不派股息，估計券商大幅調整目標價的機會不高，股價短期或會在 $10-11 元上下波動而已。話雖如此，筆者依然看好其長線發展，只是短期股價催化劑欠奉而已。

2）香港零售銷售連跌 13 個月，2020 年 2 月更是歷來最大跌幅。政府統計處公布，香港今年 2 月零售總銷貨價值估計為 227 億元，按年跌 44%，多過市場預期的下跌 40.3%。與去年同期比較，今年首 2 個月的零售業總銷貨價值跌 31.8%。扣除期間價格變動後，2 月零售業總銷貨量的臨時估計按年跌 46.7%，首 2 個月計則跌 33.9%。（明報）

3）國家統計局服務業調查中心負責人指出，3 月 PMI 大升不意味著企業的實際生產經營已恢復至疫情前水平。通常情況下，當 PMI 連續 3 個月以上同向變化時，才能反映經濟運行的趨勢性變化，僅僅單月數據升至榮枯線上，並不能判斷我國經濟已完全恢復正常水平，實現趨勢性好轉，還需持續觀察變化。（經濟日報）

4）國務院總理李克強於國務院常務會議上表示，為促進汽車消費，將新能源汽車購置補貼及免徵購置稅政策延長 2 年，同時中央財政採取以獎代補，支持京津冀等重點地區淘汰國三及以下排放標準柴油貨車，並對二手車經銷企業銷售舊車，從今年 5 月 1 日起至 2023 年底，減按銷售額 0.5% 徵收增值稅。（經濟日報）

5）美股上日市況總結：美股週二下挫，當中道指下跌 410 點或 1.84%，標普及納指則分別下跌 1.6% 及 0.95%。十年期債息回落至 0.668%，美滙指數回落至 98.93，紐約期油下跌至 20.12 美元，恐慌指數 VIX 則下跌 3.54% 至 53.54，黃金回落至 1591 美元。

6）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：中芯國際（00981）公布，截至去年底止，全年盈利 2.35 億元（美元，下同），按年增長 75.06%，每股盈利 4 仙，不派末期息。

小米（01810）公佈上季業績，收入按年增長 27% 至 564.7 億元（人民幣，下同），非國際財務報告準則（Non-IFRS）經調整淨利潤升 26.5% 至 23.44 億元，均勝市場預期。綜合全年表現，收入增長 17.7% 至 2058.4 億元，Non-IFRS 經調整純利增 35% 至 115.3 億元。

禹洲地產（01628）公布，截至去年底止，全年盈利 36.06 億元（人民幣，下同)）按年增長 2.88%，每股盈利 71 分。該公司派第二次中期股息 21 港仙，以及上市 10 周年第二次特別中期股息 4 港仙，合共 25 港仙。

中國恒大（03333）公布，截至去年底止，全年盈利 172.8 億元（人民幣，下同），按年下跌 53.78%，每股盈利 1.315 元，派末期息 65.3 分。



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