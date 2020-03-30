〈台股盤後〉傳產權值帶頭 低接買盤湧入 5日線失而復得

美股上周五大跌逾 900 點，中止連 3 漲走勢，在全球疫情持續擴大下，亞股持續臉綠，台股今 (30) 日早盤由電子三雄領跌，一度重挫逾 280 點，失守 9500 點，不過，傳產權值股台塑四寶盤中翻紅，低接買盤力道湧入，指數開低走高，午盤後跌幅收斂，終場下跌 69.49 點，收 9629.43 點，成交量縮至 1262.31 億元，5 日線失而復得。

台股今日上市族群中，包括生醫、資服、橡膠、汽車、電子零組件、造紙、油燃、水泥、機電、化生醫、營建、百貨、塑膠、食品、電設指數均收紅，其中生醫族群表現最強勢、漲幅 1.53%，表現最弱勢則為半導體族群、跌幅 1.62%。

櫃買市場今日同樣開低走高，尾盤翻紅，上漲 0.21 點，收在今日最高點 117.47 點，成交量縮至 263.2 億元；上櫃指數包括遊戲、資服、文創、網通、生醫、電子零組件、光電、電子、營建、電設、機械指數均收紅，其中以遊戲族群表現最強勢、漲逾 2%，跌幅最重為其他族群、跌幅 1.3%。

電子三雄今日同步失守 5 日線，台積電 3 奈米試產時程，傳將延後至少一季，今日股價跳水，終場下跌 2.01%，收在 267.5 元，市值失守 7 兆元；股王大立光表現同樣弱勢，終場下跌 2.19%，收在 3785 元；鴻海早盤跌破 70 元關卡，午盤後多空拉鋸，一度站上 70.3 元，終場小跌 0.14%，力守 70 元。

生技族群受惠肺炎疫苗研發題材激勵，雃博亮燈漲停，邦特、旭富漲逾 3%，晟德、健喬、濟生、優盛漲逾 2%，五鼎、葡萄王、永日、美吾華、新麗、喬山、杏輝、興農均站穩盤上。

印刷電路族群表現續強，燿華漲逾 5%，柏承、台光電、金像電、瀚宇博、欣興、新復興等，表現也都不俗。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股上週五留下上影線，今日留下下影線，指數上有壓、下有撐，且 2 個交易日後將進入清明長假，不確定因素相對較高，指數後續走勢估將與今日相近，量能持續縮減，並呈現橫向整理的觀望氣氛。

蔡明翰認為，目前大盤維持利空大於利多格局不變，清明連假期間可先觀察美國疫情發展，但美國疫情利空已先反應在盤上，只要清明連假期間，市場不要出現太大利空，後續台股可望持續震盪向上。