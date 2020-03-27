三大法人賣超127億 外資變臉砍96億元 續殺富邦VIX、最愛6檔金融股

台股今 (27) 日開高走低翻黑，終場下跌 37.44 點、收 9698.92 點；外資昨天才買超，今天又變臉出脫 96.09 億元，自營商也賣超 40.49 億元、達連八賣，只有投信買超 8.97 億元、連四買，三大法人賣超合計 127.61 億元。其中，外資持續狂砍富邦 VIX，但買超明顯集中金融股，前 10 名中囊括 6 檔金融股。

外資買超前 10 名：金像電 14,800 張、中信金 14,523 張、富邦金 11,491 張，其餘依序為第一金、台新金、仁寶、元大金、國泰金、長榮航、元大全球未來通訊。

外資今日賣超第一名是富邦 VIX，達 9.2 萬張，外資連賣三日達 13.8 萬張。友達、鴻海也都被賣超破萬張，分別為 16,175 張、10,059 張，其餘依序為元大滬深 300 正 2、欣興、長榮、京元電子、華通、宏碁、燿華。

投信為了季底作帳，已連續四天買超，且有換股操作跡象，買超前 10 名：華通、南電、欣興、景碩、台燿、瑞昱、茂林 - KY、新日興、義隆、同欣電，明顯鎖定 PCB、銅箔基板、半導體、蘋概的導光板和軸承廠等。

投信賣超前 10 名：旺宏、泰鼎 - KY、富邦臺灣加權反 1、南亞科、榮成、正隆、日月光投控、中美晶、東元、緯創，可以發現前一波飆漲的工紙雙雄，已遭投信棄養。

自營商買超前 10 名：國泰美國道瓊正 2 獲買超 26,340 張，為唯一加碼破萬個股，其餘依序為富邦 NASDAQ 正 2、元大高股息、元大 S&P 黃金正 2、元大 S&P500 正 2、富邦上証正 2、元大 S&P500、元大全球未來通訊、富邦日本正 2、國泰中國 A50 正 2。

自營商賣超前 10 名：元大台灣 50 反 1 被大賣 11 萬 2,065 張，富邦 VIX 也遭砍 53,030 張，國泰美國道瓊反 1 遭賣 30,659 張，富邦 NASDAQ 反 1 被賣 12,694 張，元大滬深 300 正 2 遭出脫 10,717 張，其餘依序為元大 S&P500 反 1、華頓 S&P 布蘭特正 2、國泰臺灣加權反 1、富邦臺灣加權反 1、富邦印度正 2。

整體來說，台股今天開高走低，高低點震盪達兩百多點，因為目前的反彈都是跌深反彈，且是因為救市刺激政策所致，但這些救市措施並無法讓疫情減緩，且外資目前就籌碼部分來看，也並未由空轉多，因此整體市場還是短彈格局視之，操作仍宜謹慎。