悲情3月 國家隊守護千點下影線 先拚反彈延續

今天是 3 月最後一個交易日，武漢肺炎疫情籠罩下的悲情 3 月，台股最高點 11525 點，最低點 8523 點，一度重挫逾 3000 點，所幸國家隊守護，拉出逾千點的下影線。今日台股的首要任務，仍是繼續拚下影線長度，同時得拚本波反彈能否延續。今天的關鍵區將拉高至 9700 點。關鍵點位為 9677、9717 與 9822 點。

美股續彈，台股如延續反彈力道，開盤須留意 9700 點關卡，必須收上 9717 點，才算收復 9700 點，下方哨站為 9677 點，必須再次越過 9717 點，才有機會續攻 9747、9785 點，而挑戰 9800 點要能成功，必須收上 9822 點。才有機會再次挑戰 9854 與 9888 點，站回 9900 點與 9924 點，才算再度取得挑戰萬點門票。但如 9677 點未能站穩，需留意回測 9636 與 9600 點整數關卡，如棄守 9600 點，反彈力道有轉弱疑慮，回測 9571、9531 最好能穩住，9500 點關卡才能挺住，如再回探 9450、9416 點，則提防再度往 9400 點之下下探，9388 點為 9400 點最後守護位置。

台股昨日受到摩台指結算干擾，明日又有周選結算，多頭較有機會延續反彈力道，拉開安全距離的最佳時機為今日。同時今日也是 3 月最後一個交易日，第一季集團股作帳、法人作帳結帳，今天都是最後一個關鍵日。還有，上市櫃公司去年年報也得繳出成績單，盤面權值股、集團股今日的多空角力，將成為盤面關鍵。

台股本周僅有 3 個交易日，多空要決戰，重點不在本周，關鍵日期將會放在下周，投資人需留意增量之後為新的方向指路。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)