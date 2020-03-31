蔡明彰分析師觀點：台股低點已過 拉回布局這些股票

今天報告的主題是「台股低點已過，拉回布局這些股票」。

通常政客、民眾面對災難有四階段的反應，「輕忽、驚慌、恐懼，最後是理性」。我們就以中國面對這次新冠肺炎，在去年 12 月份，疫情已經發生的時候，是輕忽，到了今年 1 月份，恐慌，武漢封城，到了 2 月份的時候是恐懼，這個新增確診的人數爆表，到了 3 月份的時候，逐步的理性，並且疫情的數字開始趨緩。

再來說美國，美國在 2 月份的時候，這時候中國已經發生了疫情，並且非常嚴重，但是美國川普總統是輕忽。到了 3 月份，美國股市的大跌，一個月好幾次的熔斷，這時候是恐慌跟恐懼。預估到了 4 月份，會逐步恢復理性，但是，這個需要一段的時間。

武漢 1 月 23 日封城，到了 4 月 8 日要解封，經過了十週，美國最嚴重的是紐約州，3 月 20 日封州，原本川普總統希望在復活節的 4 月 12 日復工，這僅僅只有三個禮拜，所以顯然不可行，現在要延長到 4 月 30 日，這個就是理性了。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，熊市通常死於壞消息，因為到了最後一個階段，投資人理性的時候，就會客觀去分析一些數據，而這個數據反映了這波的疫情，當然都是利空，但是利空不跌就表示買點到了。

首先我們來看，3 月 31 日大陸要公布製造業的 PMI，2 月份掉到了歷史新低 35.7，假如 3 月份的 PMI，繼續在榮枯線以下，這是合理，數字不好的時候，假如 A 股不跌，這個就是買點了。

4 月 3 日美國要公佈 3 月非農就業報告，跟過去的報告不一樣，這次應該是就業人數的負增長，假如這個數字悲觀呈現出來，美國股市也理性不跌來消化利空，這個就是逐步好轉了。

當然，台灣的話，是 4 月 10 日之前要公佈上市櫃公司 3 月份的營收報告，一般預料，這個營收報告，絕大多數的公司都會相當衰退，衰退的數字就看台北股市能不能守住低點。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，要告訴投資人，擁有現金跟具備耐心是最大的本錢。回顧台股在 3 月份是一個探底的格局，大盤足足跌了 1,600 點或跌幅 15％。到了 4 月，應該是築底，5 月有機會反攻。

但是，最關鍵的是在台灣相當依賴歐美的市場，美國紐約州的疫情高峰，估計還要二、三個禮拜，所以高峰會落在 4 月的中旬，但是整個歐美居家隔離，可能要到 5 月底，所以美國股市不排除在 4 月份仍然有第二次探底的風險，基本上，總體經濟數字、企業的第一季財報，這些都是利空。

美國股市創下了 19 天進入熊市，但是也 3 天轉為牛市，所以忽雄、忽牛，讓人無法捉摸，但請大家提防 1929 年大蕭條的模式，在當年 10 月份，S&P 500 一個月以內跌了 34％，這一次是一個月跌了 38％，但接下來，1929 年 2 天就反彈 18％，最近美國股市 3 天反彈了 21％，但是 1929 年因為經濟大蕭條，利空不斷，所以接下來 13 天又跌掉了 26％。

所以最關鍵的要看歐美這一次的疫情高峰過後，整個經濟的情況，放空的對沖基金，這一波停損、停利，估計回補了 4,500 億美元，所以讓美國股市有一個短暫的反彈，但能不能持續，一定要全球的疫情獲得控制，這樣的話，樂觀的話，今年年底有 3 兆以上的美元資金，將會進入全球股市。

在這個節骨眼，台股怎麼看？因為台股在 3 月份的大跌，是對歐美防疫的能力過度高估，但沒想到不堪一擊。但這時候，我們都已經看清楚歐美把這次的疫情，防疫居家隔離的時間、企業的復工都往後延，讓我們看清楚了利空。

通常，不明朗的利空最可怕，就像 3 月份不曉得歐美這麼不堪一擊的防疫能力，但是面對未來的 4 月，你已經清楚歐美的疫情，高峰都還要往後延，這時候利空就不可怕了。

在各類股當中，第一季的財報預定在 5 月中旬發布，目前看起來因為記憶體在第一季、第二季報價的看漲，所以第一季的財報，DRAM 的模組相當看好，禮拜一的盤面，有廣穎 (4973-TW) 亮燈漲停，低價而第一季財報不錯的 DRAM 模組，品安 (8088-TW)、宇瞻(8271-TW) 都明顯收紅。

越來越多全球民眾在家上班，所以 NB 跟零組件的需求大增，禮拜一最亮麗的族群落在 NB，品牌的宏碁 (2353-TW)，NB 主機板的華擎 (3515-TW)，還有視訊會議系統的圓展 (3669-TW)，這三檔亮燈漲停。

NB 的零組件還包括散熱模組，這些股票也都相對強勁，但是展望第二季，中國大陸復工更加積極，對於最上游的電子產業、IC 設計，還有電子之母的 PCB，需求都會放大，所以 IC 設計跟 PCB 也是在台股穩定之後，值得注意的族群。

至於非電子，就以汽車，中國多地的地方政府鼓勵汽車購置，另外加速了基礎建設，對水泥的需求也增加，所以汽車跟水泥也看好。

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