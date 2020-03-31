河內、胡志明恐封城 電子業蒙陰影

週一 (30 日) 越南總理阮春福在召開常務委員會議時宣布，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情已成為全國大流行病，此外，越南政府與該國五大直轄城市召開防疫會議時，阮春福表示要求河內、胡志明市兩地政府做好防疫計劃，並為未來「封城」預作準備。

胡志明及河內分別為越南南北兩大城，是國際大廠及台廠的聚集中心。南越地區的胡志明市有中興紡織、寶成旗下的寶元，而味丹、三陽機車、台南紡織、聯明紡織、建大橡膠等則在同奈省 (胡志明旁) 設點，平陽省 (胡志明旁) 則有統一、大同前往投資。此外，英特爾、三星及捷普等等國際大廠均在胡志明當地的西貢高科技園區內設廠。

以河內為中心的北越地區，由於與中國廣東地理位置近，包括三星、Canon、Panasonic、名幸電子、鴻海、仁寶、洋華光電等等國際電子大廠均進駐投資。

(圖片: AFP)

越南總理阮春福表示，由於肺炎疫情複雜演變，越南政府與各地方要全力做好防疫工作。他要求全國人民居在家裡，不要外出到其他省市。除了超市、雜貨店、醫院，服務民生的生產廠外，關閉所有不必要的商店。

日前越南交通部宣布，要求自 3 月 30 日～4 月 15 日暫時減少或取消往返部分城市的航班，其中，河內往返胡志明、峴港、富國和胡志明前往峴港、富國至河內航班，各家航空公司只能每天執行一班航班。

除了上述航班以外，往返河內和胡志明的所有其他貨運航班必須取消 (無乘客運輸航班例外)。在特殊情況下，航空公司可根據具體情況向航空局提出飛行許可。

同時，客運、鐵路運輸均受限。客運方面，暫停 3 月 30 日～4 月 15 日往返河內和胡志明市的九人坐以上的客運。鐵路方面，3 月 30 日～4 月 15 日客運全數暫停。無乘客的客運、鐵路車輛不受此限制。

截至 2020 年 3 月 30 日 18 時，越南新增 9 例確診病例，累計確診病例增至 203 例。

