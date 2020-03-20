宏達電去年純益盈轉虧 EPS -11.42元 Q4毛利率連8季增加

宏達電 (2498-TW) 今 (20) 日公布去年財報，去年第 4 季稅後虧損 23.7 億元，較前年同期收斂，每股虧損 2.87 元，不過毛利率攀升至 25.7%，連 8 季正成長；去年稅後虧損 93.7 億元，虧損由前年盈轉虧，每股虧損 11.42 元。

宏達電去年第 4 季營收 18.14 億元，季減 26%、年減 56%；毛利率 25.7%，季增 2.8 個百分點、年增 17.74 個百分點，自 2017 年第 4 季以來，連 8 季成長；營利率 - 122.1%，虧損較上季與前年同期增加；稅後虧損 23.7 億元，虧損與前一季相當、較前年同期收斂，每股虧損 2.87 元。

宏達電去年營收 100.14 億元，年減 57.82%；毛利率 20.9%，年增 18.72 個百分點；營利率 - 98.36%，虧損也較前年增加；稅後虧損 93.7 億元，由前年盈轉虧，每股虧損 11.42 元。

宏達電表示，去年第 4 季 VIVE Cosmos 在全球開賣，使用者不需安裝定位基地台，即可體驗虛擬實境，同時推出 VIVEPORT 平台，提供使用者 VR 內容，並看好今年全球虛擬實境市場成長率達 50%。

手機市場方面，宏達電指出，今年將不缺席 5G 手機市場，將推出 5G 手機，可望搭上 5G 開台首波換機潮，法人認為，雖然宏達電尚未透露 5G 手機屬於高階或中階版本，不過，自手機代工起家的宏達電，不缺席 5G 市場，有助營運。