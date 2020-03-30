〈宏達電拚VR〉攜沙國電商打造虛擬實境旗艦中心 估年吸引逾36萬名人潮

宏達電 (2498-TW) 今 (30) 日宣布，與沙烏地阿拉伯最大消費電子零售商 eXtra 合作，成立虛擬實境旗艦中心 Xtra Life，HTC VIVELAND 企業解決方案副總經理李文材表示，由於 Xtra Life 場地大，加上當地娛樂選項少，開幕前三周營業額已是台北旗艦店 3 倍以上，估每年可吸引 36 萬名遊客。

李文材指出，沙烏地阿拉伯過去是保守的穆斯林國家，且禁止娛樂活動，不過近年民風開放，娛樂產業也陸續解禁，宏達電去年開始切入中東市場，攜手 eXtra 打造 1500 平方公尺虛擬實境娛樂中心 Xtra Life，規劃四大沉浸遊戲類型，包括射擊、運動、賽車及冒險遊戲等。

李文材表示，Xtra Life 今年 2 月啟動營運，由於當地娛樂場所少，開幕前三週營業額遠超過台北旗艦店，消費族群多以當地人為主，年齡介於 18-35 歲。

宏達電補充，在 HTC VIVE 技術支援下，透過 HTC VIVE 的「房間規模」追蹤科技，讓使用者能在 3D 空間中移動，並透過手持控制器，在虛擬環境中互動。

展望後市，李文材指出，除打入娛樂市場，沙烏地阿拉伯是全球最重要的石油生產國，但石油開採相關訓練具有危險性，因此，未來也將與沙國政府洽談教育、訓練相關的虛擬實境訓練。

宏達電也宣布，旗下 VIVELAND 團隊取得 VR 密室逃脫遊戲《賽博叛客》(Cyberpunk) 亞洲區獨家代理權，此款遊戲最多可 6 人同時連線，並在全台同步上線。