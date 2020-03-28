美確診人數超越中國、東奧延辦、代工廠法說 本周重要大事回顧

武漢肺炎 (COVID-19) 持續蔓延全球，根據統計美國確認人數突破 8.2 萬人，超越中國成為目前確診數最多的國家，日本東京奧運也因疫情確定延期舉辦，另外，代工廠本周接棒舉辦法說，業者認為短期營運受疫情影響，但隨中國復工，將力拚第 2 季回穩，台股本周展開反彈，指數上漲 5.03% 或 494.83 點，以下是本周大事回顧：

美國肺炎確診數超越中國 英國首相強生中鏢

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續在全球蔓延，根據約翰霍普金斯大學統計，美國確診病例數已攀升至全球首位，超過 8.2 萬例，且高於中國確診病例數 81782 例、義大利 80589 例，對此，美國總統川普表示，對中國病例數據真實性感到懷疑。

另一方面，據外電報導，今年 71 歲的英國查爾斯王子在 25 日證實罹患肺炎後，英國首相強生 27 日也被確診感染肺炎，正進行居家隔離，並表示將會持續透過視訊會議，領導英國一同對抗肺炎疫情。

疫情衝擊浮現 美初領失業金人數達 328 萬人創歷史新高

美國勞工部 26 日發布最新報告，上周初領失業金人數暴增至 328 萬人，超越金融海嘯時期 66.5 萬人紀錄，更創下歷史新高，顯示肺炎疫情衝擊下危機已經開始浮現，經濟學家更預期下周申請人數將上升至 400 萬人，再創新高。

美國初領失業金人數是政府用來衡量首次申請失業救濟金的人數，可反映美國每周的失業率變化，因其時效性極強，被視為勞動力和就業市場的關鍵數據。

印度防疫升級 全境封鎖三周

印度政府 22 日宣布，為防止肺炎疫情進一步擴散，在清奈、孟買、甘吉布勒姆等 75 個地區下令，除了醫院、公家機關，以及超市之外的所有商業設施都必須暫時停業，總理莫迪隨後又宣布自 25 日午夜起，加強防疫工作，全國將封鎖三周，包含陸運、空運以及工廠全部暫停運作。

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東京奧運延期 最晚延至 2021 年夏季舉行

考量全球武漢肺炎 (COVID-19) 疫情情勢，日本首相安倍晉三 24 日與國際奧委會主席巴赫通過電話後，宣布東京奧運將延期至 2021 年夏季舉行。

安倍表示，受到疫情大流行影響，為確保運動員和觀眾健康安全，他同意國際奧委會的意見，將原定於 2020 年 7 月 24 日舉行的東京奧運延後一年。

在此之前，包含加拿大、澳洲都已表態退出、不參加今年東京奧運，而根據統計，日本政府在奧運基礎設施項目上總計花費超過 1 兆日圓 (約 90 億美元)，若東奧無法如期舉行，分析師預估，日本經濟恐將損失 6000 億至 7000 億日圓 (60 億美元)。

代工廠法說 和碩、緯創、英業達拚 Q2 回穩

本周包含英業達、緯創、和碩等代工廠皆舉辦線上法說釋出展望，業者普遍認為，第 1 季雖受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，前 2 月營運表現不如預期，但 3 月起隨中國復工率達 9 成以上，可望回到正常水準，第 2 季則可望回穩，但因歐美疫情仍不明朗，下半年訂單能見度仍低。

另一方面，業者強調，短期疫情也帶動在家工作、學習商機，正趕工出貨，如筆電、平板、智慧裝置需求旺。

股災下券商暴虧首例 華南永昌避險不及損失逾 34 億元

華南金旗下華南永昌證券傳出因 3 月 12 日起台股大跌，導致權證交易避險不及造成損失，對此，華南永昌證券說明，截至昨日依市價評估損失約 34.14 億元，達公司淨值 3%，占最近期財務報告歸屬母公司業主權益約 26.07%，成此次股災中券商暴虧首例。

依華南永昌證股本約 81.11 億元計算，此次損失恐使每股純益減少 4.2 元，對此，華南永昌強調，衍生性商品業務已採取相應避險措施，不影響客戶權益。

台美共同抗疫 美來台尋台廠奎寧支援

美國總統川普日前宣布，初期研究發現，包括氯奎寧 (Chloroquine) 及羥氯奎寧 (hydroxychloroquine)，對治療新冠肺炎具療效，據悉，美國政府積極接洽全球生產奎寧的藥廠，其中也透過國際藥廠找上台廠。

中央流行疫情指揮中心日前也指出，台灣有完整供應鏈可製造，市場點名國內奎寧概念股包括健亞、永信、南光與旭富等；日舒則包括瑩碩、中化，將有機會受惠。

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NCC 估 5G 資費落在 1300 元 民眾能用得起

NCC 代理主委陳耀祥 23 日出席財團法人電信技術中心及財團法人台灣網路資訊中心年度預算案，針對外界關心的 5G 資費議題，陳耀祥認為，5G 第 3 季開台後，與 4G 將可並存，資費估可落在 1300 元，應是民眾用得起的資費。

陳耀祥指出，由於 4G、5G 可同時使用，因此，消費者可根據自我需求選擇 4G 或 5G 資費，舉例來說，當消費者有高清追劇、線上遠距教學等工作、生活的需求，就可升級 5G，反之，可延續 4G 資費。

台灣 2 月失業率 3.7% 疫情影響年後轉職意願偏保守

主計總處 23 日公布台灣 2 月失業率為 3.7%，較上月上升 0.06 百分點，為 3 個月來高點，但較去年同期下滑 0.02 百分點，失業人數共 44 萬 3000 人，月增 7000 人或 1.62%。

主計處說明，調查期間尚處疫情爆發初期，失業人數略增是反映春節後部分臨時性工作結束，由於已有不少產業受武漢肺炎衝擊，後續待觀察就業市場遭疫情影響的狀況，目前則是已觀察到年後轉職意願相對保守。