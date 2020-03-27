統新去年純益年增7倍 EPS 2.78元 擬配2元現金股利

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2020年3月27號19點17分

光通訊濾鏡廠統新 (6426-TW) 今 (27) 日公告去年財報，稅後純益 9367.8 億元，年增 703.1%，每股純益 2.78 元，創近 3 年新高，統新也通過去年盈餘分配，每股擬配 2 元現金股利，以今日收盤價 84.6 元計算，現金殖利率約 2.36%。

統新去年第 4 季營收 1.84 億元，季增 10.16%、年增 37.87 %，毛利率 50.96%，季減 7.49 個百分點、年增 14.68 個百分點，營益率 15.01%，季減 15.06 個百分點、年增 5.35 個百分點；稅後純益 1213.6 萬元，季減 69.16%、年減 10.55%，統新表示，由於去年 12 月中辦理現金增資認列相關成本所致，每股純益 0.32 元。

累計統新去年營收 6.17 億元，年增 34.2%，毛利率 52.37%，年增 20.16 個百分點，營益率 20.27%，年增 19.31 個百分點，稅後純益 9367.8 億元，年增 703.1%，每股純益 2.78 元，統新表示，毛利率大幅提升，主要受被動元件 DWDM 濾光片需求成長帶動。

展望今年，統新表示，短期仍有新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，但中國、韓國等國家仍持續發展 5G 基地台建設、大數據資料中心、AI 等，加上 5G 商轉在即，預期基地台需求將大幅增加，另外光模組也將邁向高階 25G 應用，都有助推升今年營運成長。