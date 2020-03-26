外資單日買超創近2個半月來最多 前10大買超標的一半是金控股

台股指數今 (26) 日終場上漲 91.61 點，收在 9736.36 點，日線連 3 紅，成交值則縮至 1527.97 億元，逢低承接意願不弱，量縮顯示多數投資人仍在觀望，三大法人在集中市場再度轉買，共買超近 78 億元，其中，外資轉買 86 億元，創 1 月 14 日以來單日最多，前 10 大買超中，有 5 檔是金控股。

三大法人今日合計在集中市場買超 77.9 億元，其中，外資轉買 86 億元，投信買超 5.01 億元並呈現連 3 買；不過，自營商已連 7 個交易日賣超，續賣 13.1 億元，累計賣超達 187 億元。

外資今日買超最多是台積電，合計達 2 萬張，金額逾 56 億元，占總買超金額約 65%，對台積電呈現連 3 買；其次依序為新光金 1.27 萬張，大同、仁寶、中鋼、京元電子、合庫金和兆豐金均超過 4000 張，華南金和富邦金買超也逼近 4000 張，顯然加碼電金權值股的意願增溫。

外資賣超前 10 大標的依序為中信金近 1.8 萬張，元大滬深 300 正 2 近萬張，友達和旺宏超過 8000 張，欣興約 7500 張，東元和華通均超過 5000 張，台中銀、華航和緯創則遭賣 4000 張上下。

投信方面，買超前 10 大標的依序為華通逾 5000 張，台泥、友達和南電在 2000 張上下，博智逾 1000 張，健策和定穎逾 900 張，聯茂、技嘉和茂林 - KY 均超過 500 張。

而投信賣超前 10 大標的分別為鴻海近 3000 張，聯電和群創超過 2000 張，世界和旺宏均超過 1500 張，威剛、南亞科和中信金均遭賣超過 1000 張，優群逾 400 張，泰鼎 - KY 逾 300 張。

群益投顧指出，大多數個股處在空頭格局，連續利空造成負乖離過大，使本周大盤強勢反彈反應，預計指數將在 9500 點上下 3% 震盪整理，再伺機挑戰月線位置。