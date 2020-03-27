〈台股盤前〉外資認錯回補+美股大漲 指數可望走強朝站回萬點邁進

台股昨 (26) 日多空拉鋸，終場大漲 91.61 點，收在 9736.36 點，日線連 3 紅，成交量縮至 1527.97 億元。法人指出，台股後續重挫機率明顯降低，上檔壓力看月線 10264 點，下檔前低有撐，而在美股周四大漲激勵下，指數今 (27) 日可望持續走強，朝站回萬點關卡邁進。

全球央行接力放錢，台股昨日連三紅，外資也認錯回補，轉買超 86 億元，為 1 月 14 日以來買超最大量。美股表現方面，受到美國參議院通過 2 兆美元刺激法案激勵，加上聯準會掛保證，不會彈藥用盡，美股周四表現勢如破竹，道瓊飆漲 1351 點，那斯達克指數大漲 413 點，費城半導體指數則上漲 100 點。

日經新聞報導，知情人士透露，受肺炎疫情擴散、衝擊全球需求，並擾亂產品開發進度影響，蘋果正為延後推出首款 5G iPhone 的可能性做準備，最慢將遞延至明年問世，並預計最晚將在今年 5 月左右做出最終決定。法人指出，若上市時間延後，供應鏈今年傳統旺季恐泡湯，台積電、鴻海、和碩、大立光、可成、華通等協力廠都將受衝擊。

雖然蘋果首款 5G iPhone 恐延後推出，為市場增添不確定性，不過，中國蘋果官網的 AirPods Pro 發貨時間已恢復正常，由過去長達 4 周，降為 2 到 4 個工作天，顯示英業達、立訊、美律、康控等供應鏈供貨已不成問題，帶動 AirPods 相關產品出貨量成長。

和碩執行長廖賜政表示，首季訂單因新冠肺炎影響，將遞延至第 2 季生產，受惠新品量產，及轉單挹注下，預期第 2 季將恢復成長動能，力拚上半年營收優於去年同期，今年資本支出也會較去年倍增。

近期在肺炎疫情帶動下，遠端辦公需求大增，資料中心、筆電需求也強勁成長，美商記憶體大廠美光看好遠端辦公需求，將連帶使記憶體供給吃緊，讓記憶體景氣在全球籠罩新冠疫情陰霾中，形成有力支撐，有利南亞科、華邦電、威剛、宇瞻和十銓等記憶體族群營運動能。

法人指出，台股已從低點反彈約千點，由於亞股相對美股強勢，且台股又是亞股中相對強勢者，估短線將處於橫向整理狀態，後續重挫機率明顯降低，上檔壓力看月線 10264 點，下檔前低有撐，而在美股周四大漲激勵下，指數今日可望持續走強，朝站回萬點關卡邁進。