遠銀Bankee打造企業募資平台 突破禁背支票 估P2B市場成長9倍

瞄準個人對企業 P2B(Person to Business) 的金融科技新興市場，遠東商銀 (2845-TW) 旗下的 Bankee 社群銀行 BaaP(Bank as a Platfom) 攜手台灣聯合金融科技公司「BZNK 必可」，由遠銀 Bankee 提供金流服務，協助 BZNK 必可打造全台最大企業募資平台，其中值得一提的是，平台突破了支票禁止背書轉讓票據，估可有助 P2B 市場規模成長 9 倍。

四大項金融服務介接與一大突破

遠銀 Bankee 與 BZNK 必可合作，由 BZNK 必可建構完整企業募資平台，打造新創募資、票據融資、不動產融資等服務，為全台中小企業提供一個資金周轉平台，陪伴中小企業成長；同時，BZNK 必可也透過與遠銀 Bankee 保護支票權利與金流解決方案，為民眾打造更安全、友善、快速的投資環境。

對此遠東商銀副總戴松志表示，遠銀 Bankee 社群銀行 BaaP 平台初衷就是支持新創業者完成最後一哩路，建構完整的商模，此次合作重點是四大項金融服務介接與一大突破，遠銀 Bankee BaaP 平台提供 BZNK 必可「保護支票權利、資金保管、API 互串金流、客戶互導」四大項金融服務，並幫助 BZNK 必可突破禁止背書轉讓票據巿場，預期有助 P2B 市場規模至少可再擴大 9 倍。

BZNK 必可企業募資平台透過與遠銀 Bankee 社群銀行合作，為有資金需求的中小企業、微型商家以及投資者提供完整金流服務，透過圈存機制為民眾與企業做好金流控管、確保交易安全。

戴松志表示，此合作案具有重大的意義，不僅僅幫助新創 BZNK 必可打開全台票據市場，還能間接幫助全台體質健全但單打獨鬥的中小企業，能夠順利從大眾市場募得資金，維持商業運轉，甚至擴張企業版圖持續成長。

BZNK 必可創辦人林滄億也表示，台灣中小企業常得面臨付帳快、但收帳票期長的問題，造成生意做得越大、現金流越吃緊，經常面臨週轉資金不足的狀況。BZNK 必可企業募資平台就是透過金融科技解決中小企業最大痛點，自 2017 年創立至今媒合近千件，平均媒合一個案件只要 15 分鐘，已成功為超過百家中小企業融資 6.4 億，月月都在成長。

林滄億強調，但其實，因為大部分企業的應收帳款是禁背支票，礙於支票指名禁背、禁轉讓，萬一違約無法幫投資者保留這筆錢，因此該公司常常忍痛拒絕了 90% 的企業客戶服務，但直到遇到了遠銀 Bankee 終於突破此限制。

BZNK 必可另一創辦人林彥君舉例，中小企業平均應收帳款是 75 天，對企業來說，常常發生資金來不及應急的情況，BZNK 必可運用金融科技提供台灣中小企業更方便的融資管道，企業募資案件通過專業信評審核上架後，企業主最快可以在 3 天以內收到資金，超過 7 成的用戶當天可以完成媒合。投資者可以利用貼現率與應收帳款的差額，獲得更好的投資利潤，運用遠銀 Bankee 完整金流串接服務，投資更加快速方便，運用金融科技創造中小企業以及投資大眾雙贏局面。