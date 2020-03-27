〈台股盤中〉美股期拖累 漲點收斂逾百點 傳產、金融接棒力守9800點

台股今 (27) 日開盤大漲逾 200 點，但受到美國確認新冠肺炎人數超過中國，以及美國加大封鎖華為力道，美股道瓊期急速下挫，台股漲點也迅速收斂，蘋概三王等電子權值股全面翻黑，不過，多頭低接力道不俗，台塑四寶、金融族群接棒穩盤，盤勢午盤前力守 9800 點，估量 1800 億元。

觀察今日權值股表現，蘋概三王、中華電、聯發科在美股電子盤翻黑下，午盤前在平盤下震盪，由台塑四寶接力上攻，支撐大盤走勢。

此外，金融族群表現同樣不俗，國泰金、富邦金、中信金、玉山金、第一金、合庫金、元大金等均有 2-3% 的漲幅，頂替電子股成為今日撐盤主力。

其餘大型個股方面，業績題材加持的個股表現也較為強勢，和碩去年財報報喜，今日盤中直奔亮燈漲停，前二月營收優異的和泰車同樣大漲逾半根漲停。

生技族群表現也持續火熱，台耀、生達今日雙雙攻上亮燈漲停，其中生達獨家代理日商富士軟片 (Fujifilm) 子公司研發的流感藥物法匹拉韋 (商品名 Avigan)，生達證實，已有多家國內醫院對該藥物治療新冠肺炎有興趣，股價強攻直奔漲停，永日、健喬、金穎、訊聯等午盤也有半根漲停，寶齡富錦、力康、大江、彥臣等也同步走揚。

法人指出，台股隨美股連日走揚，但目前須慎防短線過熱，加上近日普遍呈現量縮上漲的狀況，後續仍須觀察下方支撐力道情況。