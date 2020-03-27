〈台股盤後〉電子權值股虎頭蛇尾 下跌37點、9700點又失守

美參議院一致通過 2 兆美元救市方案，激勵美股 4 大指數勁揚，其中道瓊更瘋漲 1351 點，受美股激勵，亞股今 (27) 日全面跟進，台股上半場也同步走揚，不過尾盤在電子權值股壓盤之下，走勢呈現虎頭蛇尾，終場加權指數下跌 37.44 點、收在 9698.92 點，9700 點得而復失，單周周線反彈 464.83 點，單日成交量 1801 億元。

開盤上漲 71.34 點，以 9807.9 點開出，在電子股領漲下，傳產與金融也加入上漲列行，指數開高走高，早盤漲逾 200 點，最高漲到 9954 點，但因從本波低點 8523 點反彈以來，已經強彈 1431 點，上檔即將遇到萬點、月線雙重反壓，加上美國今天傳出確診數首度超越中國，美股盤後電子盤應聲翻黑下殺超過 1.5%，連帶也使得台股漲勢收斂。

壓盤重心落在電子權值股，台積電終場下跌 2.5%、收在 273 元；大立光跌 3.12%、收在 3870 元，月線得而復失；鴻海挫跌 1.26%、收在 70.1 元，雖然 70 元大關有守，但是蘋概三王今天都壓尾收最低。

其餘電子權值股包括：國巨、可成、台達電、聯發科、聯電等，加上傳產權值股統一、中鋼、台化、亞泥、統一超等，都是指數由紅翻黑作收的壓力源。

不過，今天盤面焦點，PCB 族群強強滾，金像電亮燈漲停作收，南電也勁揚超過 7%、健策漲逾 6%、定穎漲逾 5%、達邁也走高 4%；NB 族群也表現亮眼，和碩狂飆超過 9%，華碩漲超過 3%，其餘仁寶、英業達、廣達也都逆勢走紅。

防疫概念股續強，生達強登漲停，健喬漲逾 4%，永信、豪展、中化都表現不俗。

此外，值得關注的是，領先站上月線強勢個股有：金像電、和碩、南電、旭富、義隆、英業達、微星、廣達等，可以發現多是 PCB、NB 族群。

金融股也是多頭急先鋒，第一保、統一證鎖住漲停板，中壽也勁揚超過 9%，群益證大漲超過 7%，中信金、新光金都有 3% 漲幅，開發金、富邦金、元大金、台新金、第一金等也都滿面通紅，推升金融指數漲逾 1.89%。

整體來說，台股今開高走高，一度來到 9954 點，不過，在指數漲多下，加上又遇週五，投資人抱股意願弱，在賣單調節台積電、鴻海、大立光、國巨、聯發科等權值股下，尾盤指數由紅翻黑。

法人表示，台股在各種停損賣壓，與外資連續性賣超的壓力釋放之後，並且因為融資大減與技術面的乖離過大，本周展開一波快速反彈，本波已經強彈 1431 點，但投資人對接連的黑色星期一心有餘悸，且後續上檔將遇萬點、月線反壓，因此先走為快，預期指數將先落在 10 年線、年線之間反覆打底。