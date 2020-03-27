G20聯手打強心針 台股再闖9900？權王拚年線指路

G20 聯手承諾抗疫救經濟，激勵美股道瓊指數大漲 1351 點，重返 22000 點大關，台股部分，隨外資認錯回補，轉為買超，也有機會再往 9900 點挑戰？指數如欲衝關，台股權值王台積電將是領軍要角，台積電能否站穩年線續攻？將是下周一摩台指結算前觀察重點。關鍵點位為 9785、9854 與 9924 點。

台股如獲得國際股市助攻，可留意開盤後 9800 點整數關卡，只要守穩 9785 點，即可進入 9800 點關卡攻防，站穩 9824 點，才算正式收復，而 9800 至 9900 點間，重要中途站為 9854 與 9888 點，而 9900 點關卡必須收上 9924 點才確認站穩。但如 9785 點未能站穩，需留意回測 9747 與 9700 點整數關卡，如再退守 9666、9618 點，需提防再往 9600 點與 9574 點回測，如再往 9500、9466 與 9426 點下探，務必得守穩，否則反彈有轉弱疑慮。

台股今日如再續攻，「站穩比路過」重要！尤其今日是周五，仍需提防尾盤有短線獲利調節賣壓。在個股部分，除了台積電等攸關指數的權值股，也可留意集團股動向，進入 3 月底倒數幾個交易日，集團股是否出現作帳行情，對指數持續反彈，也有加分作用。

眼見指數強彈，是否個股也到了可以搶進的安全時機？建議可檢視題材、籌碼以及技術面，與宅經濟、生技等相關，可望因為在家工作，而出現需求升溫等相關電子族群，在題材面較優。籌碼面則選擇外資或投信加持，技術面則以挑選已領先完成「2 隻腳」型態者較優。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)