金可去年Q4純益年增逾6成 寫4年新高 全年EPS 12.93元

隱形眼鏡廠金可 - KY(8406-TW) 今 (25) 日公布去年財報，去年第 4 季稅後純益 4.12 億元，季增 19.76%、年增 64.8%，寫近 4 年新高，每股純益 4.41 元；去年純益 12 億元，年增 44%，每股純益 12.93 元。

金可董事會今日也決議，擬配息 3.5 元，包括現金股利 3 元、盈餘轉增資配股 0.5 元，若以今日收盤價 137 元計算，殖利率約 2.2%。

金可去年第 4 季營收 23.33 億元，季增 10.88%、年增 19.03%；毛利率 50.87%，季減 4.64 個百分點、年減 1.6 個百分點；營利率 20.53%，季減 0.57 個百分點、年減 0.29 個百分點；稅後純益 4.12 億元，季增 19.76%、年增 64.8%，每股純益 4.41 元。

金可去年營收 81.8 億元，年增 10.7%；毛利率 54.37%，年增 1.44 個百分點；營利率 19.67%，年增 0.37 個百分點；稅後純益 12 億元，年增 44%，每股純益 12.93 元。

金可表示，受武漢肺炎疫情影響，雖然中國廠區開工延後，但員工多為當地人，因此開工後，復工率可達 8 成，不過中國廠主要以內銷為主，部份物流復工狀況不理想，還無法統計實際出貨。

法人認為，雖然中國市場競爭激烈，但金可仍可穩固市占率，加上日本 OEM 訂單能見度高，今年營收可望挑戰 85 億元，不過疫情干擾下恐難達標。