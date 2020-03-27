疫情推遲管委會成立 可用線上區權會保障權益

武漢疫情持續延燒，不僅影響市場買氣，也延遲社區交屋、管委會成立進度。日前有住戶投書媒體，踢爆建商為賣餘屋且規避管理費繳納情事，也有住戶為了避免群聚感染，刻意延遲區權會召開、管委會成立。專家建議，若交屋後管委會仍未成立，影響社區基本管理事務，區權會可採取線上開會、錄影記錄，避免影響住戶權益。

購買預售屋大事不只「點交房屋」，入住社區後還有一件更重要的事，就是成立社區管理委員會。建案於完工後，依據公寓大廈管理條約內容，建築物所有權登記之區分所有權人若已達半數或區分所有權比例合計半數以上時，起造人應於三個月內召開區分所有權人會議，區權會的召開，除可成立社區代表之管理委員會之外，更可進行社區規約訂定及變更調整，以利社區運作。

敦璟開發不動產仲介經理蔡鴻霖表示，社區運營眉角多，住戶於陸續入住後即有日常公設使用需求，例如資源回收室、大廳 LOBBY、信箱包裹收發室等，成立社區管委會除可儘快遴選合適物業管理公司，實質運作社區公共管理事宜。

為因應防疫措施減少群聚風險，中部亦有建商採用「線上區權會」，透過視訊軟體召集會議，維持跟現場會議一樣的會議溝通性與意見表達，更能維護全體住戶的健康安全！

考量數位模式辦理可能對於部分住戶仍有適應難度，建商指出，住戶也可選擇親自至會場參與區權會，但必須配合現場防疫措施，區權會中重點議題決議也將透過現場及多人線上會議視訊系統輔助達成虛實合一，防疫期間 E 化措施貼心服務保障住戶權益及健康。